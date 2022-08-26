前民眾黨員改披時力戰袍 朱哲成、林志豪拚翻轉地方

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北26日電）時代力量今天提名曾是台灣民眾黨員的朱哲成、林志豪參選議員。朱哲成表示，選擇沒有前科犯、政二代、地方派系的時代力量，符合第三勢力理想與堅持；林志豪則說，退出民眾黨是看不到誠信正直的核心價值。

時代力量今天舉行提名記者會，現場除了參選苗栗縣第1選區縣議員的林志豪、參選桃園市第8選區市議員的朱哲成，黨主席陳椒華也宣布，提名王南昕參選馬公市第2選區市民代表、黃金吉參選彰化埔心鄉民代表。

陳椒華表示，2022年地方選舉時代力量總共提名3名縣市長參選人，46名縣市議員參選人，6名鄉鎮市民代表參選人及3名里長參選人；時力參選人特質是年輕，具服務熱誠，反黑金不懼惡勢力，懇請選民支持。

朱哲成表示，政治是在各種衝突的價值中選擇，選擇沒有前科犯、政二代、地方派系、權貴家族的時代力量，符合第三勢力的理想與堅持；時力面對其他政黨及財團的威逼利誘，7年來都沒有妥協，仍舊堅持走自己的路，相較同為太陽花時期出頭的政治人物，讓人更敬佩時力的選擇。

林志豪表示，他過去秉持「誠信正直，青年參政」加入民眾黨並爭取提名，但後來因種種爭議決定退黨，除了程序爭議，最關鍵的因素，就是看不到誠信正直這樣的核心價值。

林志豪強調，苗栗年輕世代當然支持年輕人推動改變，年輕人不會支持黑金派系，更不會支持為了選舉，就向黑金派系低頭的政黨；他看到苗栗縣議員宋國鼎挑戰縣長，見證時力參與坤輿案對抗黑金，因此投入海選，盼替苗栗選區增添一席議員。

陳椒華今天也偕多名黨籍議員參選人舉行「拒投涉案前科議員，看見陽光議會」記者會，表示全台灣共有112名議員有被起訴及判刑前科紀錄，呼籲選民在投票日時，能用手中寶貴的選票，將真正優質且正派的人選送進地方議會。

此外，針對外役監制度引起爭議，國民黨立法院黨團質疑民進黨立委過去修法放寬外役監標準，放累犯進外役監；民進黨團則指，殺警凶嫌林信吾之所以能被外役監遴選，是國民黨在民國103年立法院多數的情況下，推動修法放寬外役監遴選標準。

時代力量黨主席陳椒華上午偕高雄市議員林于凱及黨籍議員參選人舉行記者會，質疑國民黨、民進黨立委都曾提案修法擬放寬外役監制度。（編輯：蘇志宗）1110826