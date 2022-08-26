林佳龍競辦稱營廢轉地下化 新北指低價小心觸法

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新北市環保局26日表示，1年約產生67萬公噸營建裝潢廢棄物，共44家分類處理業可處理133萬公噸，量能足夠；若有宣稱低價收受，要小心是非法去化管道，有觸法疑慮。（新北環保局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年8月26日

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（中央社記者黃旭昇新北26日電）民進黨新北市長參選人林佳龍競辦今天說，市府漠視營建廢棄物流入地下棧場，且無規劃用地讓棧場難以合法化。市府說，營廢已回歸合法體系處理，若低價處理，小心非法棄置挨罰。

林佳龍競選辦公室發言人何博文今天下午透過新聞稿指出，依媒體報導，新北收容裝潢營建廢棄物的棧場高達68家，但至今沒有取得處理廢棄物的合法執照，讓產業變成真實存在卻又消失在官方管理紀錄的矛盾。

何博文表示，新北裝潢廢棄物全台之冠，保守估計，市府每年無法掌握126萬噸裝潢廢棄物去向；市府政務官對相關議題的質疑，只會情緒發言卻無力解決問題。

何博文說，市府未規劃棧場土地，讓想追求合法經營的業者百般無奈，且市府整頓五股垃圾山、新泰塭仔圳重劃區，大量廠商須另覓工業區土地，此舉讓棧場更難以取得合法用地。

何博文指出，這現象間接產生垃圾處理的矛盾，因供需失衡，裝潢營廢處理費短期內漲價數倍，處理成本都轉嫁到有裝潢需求的市民。

對此，新北市政府環保局發布新聞稿指出，因整頓五股垃圾山觸及非法處理營廢業者的龐大利益，且因整頓讓原收容營建裝潢廢棄物的業者已無處可再亂倒，促使營廢處理與去向已回歸合法處理體系。

新北市環保局長程大維表示，林佳龍競辦指稱的68家業者的數據是錯誤資訊，實際共44家分類處理業可處理達133萬公噸營廢，新北市1年約產生67萬公噸，處理量能足夠。

另外，環保局向新北市室內設計裝修商業同業公會求證，據公會表示目前沒有業者反映裝潢廢棄物無處可去的問題。

環保局指出，廢棄物處理價格逐步回歸合理市場競爭機制，北北基桃的清運價格始終同一水準，且是有合理的清運成本，依廢棄物內容複雜度、運送距離及營運成本不同，而有不同的價格，這是自由市場機制。所謂低價清運多是掛羊頭賣狗肉的非法棄置，都與破壞環境有關。

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程大維提醒，如果委託這些低價業者處理，就要小心是非法去化管道，有觸法疑慮。除會污染環境，後續清除復原須花費數倍代價，看不到的環境成本將由全民買單。

至於用地取得問題，環保局表示，民國109年已由環保署核准，同意砂石棧場業者申請登記為簡易分類場，可收受家戶及非事業產生裝潢修繕廢棄物執行簡易分類，業者須申報數量，環保局會稽查掌握流向。（編輯：戴光育）1110826