蔡總統：續加深與歐洲國家經貿、安全等合作

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（中央社記者賴于榛台北27日電）總統府今天發布新聞稿，總統蔡英文下午透過錄影於「歐洲台灣協會聯合總會第51屆年會」致詞，除感謝在歐洲的台灣民眾積極為台灣拓展國際合作空間，也盼台灣能續加深與歐洲國家經貿、安全等合作。

蔡總統致詞時說，歐洲許多國家，都和台灣歷經辛苦的民主轉型歷程，所以對於台灣的處境，格外能夠感同身受，也都非常積極，用行動彼此支持，像是疫情期間，捷克、立陶宛、斯洛伐克以及歐盟等許多國家，都透過捐贈疫苗和台灣共同對抗疫情。

她表示，要感謝在歐洲的民眾，以及所有第一線外交人員的努力，也要感謝在歐洲的民眾，積極為台灣拓展更大的國際合作空間。

歐洲台灣協會聯合總會第51屆年會27日至28日在奧地利維也納舉行，主題是「烽火之年-台灣的應變」。蔡總統說，面對世界局勢重大轉變，這主題格外具有意義，俄國今年初入侵烏克蘭，以及中國持續進行軍演的事件，都顯示威權主義的威脅不斷增加。

她說，正因如此，所有共享民主價值的國際夥伴，都應該更加團結，共同抵抗威權勢力的擴張。

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蔡總統表示，去年9月，歐盟在印太合作戰略共同報告納入台灣；歐洲議會今年也陸續通過多項報告決議案，表達支持台灣維護台海和平穩定的立場；許多歐洲國家國會及歐洲議會議員，也在世界衛生大會（WHA）期間連署支持台灣參與，顯示歐洲各國支持台灣，已是跨黨派的高度共識。

她說，台灣要對這些歐洲盟友的支持，表達最深的感謝，同時也非常希望，未來繼續加深和歐洲國家，在經貿、安全等各領域的合作關係。（編輯：林興盟）1110827