鄭運鵬後援會成立 蔡總統：要讓桃園繼續第1名

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園27日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天舉行楊梅區後援會成立大會，民進黨主席、總統蔡英文出席時說，桃園市長鄭文燦對桃園的規劃，鄭運鵬都會接手完成，要讓桃園繼續有第1名好成績。

蔡總統致詞時表示，桃園要發展，市長就要選會做事的人，桃園市長鄭文燦就是會做事的人，過去8年從來沒有讓桃園人失望；投資台灣3大方案開創以來，桃園累積投資金額也是全國最高，「桃園第1名的好成績，我們一定要延續下去」。

蔡總統說，這次桃園隊變換隊形，鄭運鵬立刻扛起重責大任、全力衝刺，並告訴她，會用最短的時間讓桃園的氣氛快樂起來，「他真的做到了」，這種正面、快樂的氣氛，「才是我認為最棒的民主選舉」。

蔡總統說，鄭運鵬擔任立委以來，鄭文燦推動多少建設，鄭運鵬就參與多少，鄭文燦對桃園各項規劃，未來鄭運鵬都會繼續接手完成；要讓桃園大進化，成為台灣的心臟、世界的引擎，要讓鄭文燦交棒鄭運鵬，讓桃園繼續有第1名的鄭市長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

總統也說，中央政府明年編列總預算創新高，對地方建設經費也加碼，「政策和預算都準備好了，地方要有會做事、有執行力的人，才能動起來」，要拜託大家讓會做事、又會協調整合的鄭運鵬進入桃園市政府。

蔡總統表示，桃園是六都中最年輕的城市，要提高年輕人對公共事務的參與，讓桃園更有活力，讓台灣的民主更進步；拜託大家，一定要支持18歲公民權，18歲公民權複決案一定要投下同意票，「年底這一仗，我們一定要贏」，桃園要繼續成為第1名的城市。（編輯：方沛清）1110827