王世堅質疑棄保白藍合？ 柯文哲：一定投黃珊珊

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（中央社記者黃麗芸、陳怡璇台北30日電）台北市長選情三腳督底定，台北市議員王世堅今天質詢提到，選情最後是否會白藍合、放棄黃珊珊？台北市長柯文哲說「我一定投給黃珊珊」，並反批王世堅不敢表態。

柯文哲任內最後一次市政總質詢，民進黨台北市議員王世堅質詢指出，柯文哲任內治安、消安和交安的死傷市民人數多，直指柯文哲為「三冠王」，隨即送上「最差市長獎（Worst Mayor Award）」的小金人盃和漢堡，作為柯文哲任內施政表現總結，期許柯文哲能時時自我警惕。

話鋒一轉，王世堅提到大巨蛋案紛擾多年，詢問柯文哲有無收受過遠雄公司或是遠雄集團創辦人趙藤雄的政治獻金？

柯文哲答詢表示，「沒有，在當市長以後完全沒有」，但第一次參選時聽說好像有捐款（不清楚金額），但第二次完全沒有，至於遠雄有無用旗下小公司名義捐款，自己並不知道。

隨即王世堅又指出，柯文哲自詡由醫從政，許多人深信不疑「白色力量」，其中就包括宣布參選台北市長的前副市長黃珊珊，但依「醫政一哥」柯文哲對民進黨台北市長參選人陳時中的仇恨值來看，認為柯文哲最後可能會放棄黃珊珊，若如此做就是人格問題。

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柯文哲立即回說「我一定投給黃珊珊，你要不要投給黃珊珊？」；王世堅則說「感情和理智還在掙扎啦」，遭柯文哲回說「那你就沒有良心啊，講一大堆又不投給黃珊珊，講什麼東西」，反批王世堅不敢回答問題。

王世堅當場質疑柯文哲反質詢，認為柯文哲若放棄黃珊珊、「白藍合」，這就是嚴重人格問題、這是白爛，現場送柯文哲8個字「輸贏不論、氣魄原在」。（編輯：張銘坤）1110830

民進黨台北市議員王世堅（圖）30日在台北市議會市政總質詢時，頒給市長柯文哲一個小金人，獎名為「最差市長獎」。中央社記者王飛華攝 111年8月30日