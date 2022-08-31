登記參選彰化縣長 王惠美：建設腳步不因疫情停滯

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彰化縣長王惠美（前中）31日在國民黨彰化縣黨部主委蕭景田（左）、國民黨立委謝衣鳯（左2）等人陪同下，前往彰化縣選舉委員會完成縣長選舉登記。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年8月31日

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（中央社記者吳哲豪彰化31日電）彰化縣長王惠美上午前往彰化縣選委會完成縣長選舉登記；王惠美說，縣長任內雖遭遇疫情，但建設腳步不曾停滯，未來縣府會推出更多振興措施，讓年輕人在彰化安居樂業。

王惠美今天上午在中國國民黨籍立法委員謝衣鳳、國民黨彰化縣黨部主任委員蕭景田等人陪同下，前往彰化縣選舉委員會完成縣長選舉登記，登記作業結束後，王惠美還送花給醫護人員，感謝他們在疫情期間的辛苦付出。

王惠美致詞時說，4年前剛當上縣長時，先遇到縣府財政問題，又遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，經過認真打拚4年，縣府財政問題大幅改善，疫情也趨於穩定，建設的腳步沒有因此而停滯。

王惠美指出，彰化市鐵路高架化工程已通過可行性評估，進入實質規劃階段，社頭清水岩露營地也已啟用，媒體對彰化的評比越來越好，彰化縣也擺脫最低薪惡名，要感謝縣府團隊4年來的用心和努力。

王惠美說，也要特別謝謝醫護人員這2年來不眠不休照顧縣民，才能讓大家聚在這邊，未來除了要增加防疫量能外，也要加強照顧兒童，讓長照服務更加便民。

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王惠美指出，疫情讓許多店家生意受到影響，通膨也吃掉大家的薪水，未來縣府會推出更多振興措施，讓大家的荷包不因通膨而變薄；彰化不怕沒人才，只怕沒舞台，縣府也提供閒置空間讓年輕人創業，後續會規劃創業孵化中心，讓年輕人在彰化安居樂業。

民主進步黨彰化縣長參選人黃秀芳競選總部則指出，黃秀芳以及黨籍縣議員參選人9月2日會以騎單車方式，從競選總部一起出發，前往縣選委會完成登記作業。（編輯：謝雅竹）1110831