宋楚瑜暫不表態是否站台黃珊珊 邱臣遠不選基市長

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（中央社記者王朝鈺基隆31日電）親民黨主席宋楚瑜今天陪同黨籍基隆市議員參選人登記，被問到是否為黃珊珊站台說，如果參選人沒有一定要貼上標籤，他暫時還可緩一下。立委邱臣遠上午明確表達不選基隆市長。

宋楚瑜上午陪同黨籍基隆市議員參選人莊錦田、楊秀玉和郭美秀前往市選委會登記參選基隆市議員，被問到前台北市副市長黃珊珊上午以無黨籍身分登記參選台北市長，是否曾被邀請替她站台？

宋楚瑜回應，「我可以跟諸位很明確說，台北市3位候選人都在請我，曉得嗎？我何必要在這講」，現在他只要替任何一名參選人站台，不就是得罪另外2名參選人，對他來說，暫時不要作決定。

記者追問，在什麼情況下會為子弟兵黃珊珊站台？宋楚瑜說，為什麼只講一個人，現在從台北到高雄、屏東、花蓮，哪個參選人不是他的子弟兵。黃珊珊很優秀，其他2名參選人也在努力打拚，他不必馬上要去為誰站台，如果當中有參選人是以親民黨籍參選，那他責無旁貸，如果參選人沒有一定要貼上標籤，他暫時還可以緩一下，不必馬上作決定。

台灣民眾黨立法委員邱臣遠上午則陪同黨籍市議員參選人劉韋巡、林毓峯、紀珈、李依芩、徐佑昇登記參選，媒體詢問，最後決定是否要參選基隆市長，邱臣遠表示，經與黨中央討論後，他確定不登記參選基隆市長。

邱臣遠說，民眾黨畢竟是新興政黨，無論資源或人力有限，民眾黨在宜蘭、桃園、新竹都有提名黨籍縣市長參選人，台北市也支持黃珊珊以無黨籍參選，他在立法院擔任黨團總召，明天立法院報到後，有非常多民生議題、殺警案衍生的治安問題及柬埔寨詐騙案後續跨國打擊罪犯合作等，他要將立法院工作做好，並與地方的連結。

邱臣遠表示，雖然這次他沒有登記參選基隆市長，但服務不打折，會持續以不分區立委和民眾黨黨團總召立場，加強對基隆鄉親服務，也會連結市議員參選人，希望他們成功進入議會，中央、地方一起服務，穩紮穩打讓基隆真的可以聽到民眾的聲音。

此外，前國民黨基隆市黨部主委黃希賢上午在父親和妻子陪同下前往市選委會登記參選基隆市長。黃希賢表示，今年元旦宣布參選後，儘管多次堅定表態參選到底，但打壓、嘲諷、扭曲、造謠仍不絕於耳。

黃希賢以無黨籍身分登記參選，他說，上午登記參選基隆市長，就是要破除所有惡毒謠言，讓大家見識基隆囝仔的氣魄，並強調「今年選舉是台灣人、基隆人拒絕藍綠綁架的紀年，無黨無派的他，會是基隆人的新希望」。（編輯：李錫璋）1110831