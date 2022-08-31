棄置絲襪毛髮吸除海洋油污利器 綠委民團籲徵集利用

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民進黨立委湯蕙禎（後中）31日與亞洲藝術與文化創意產業發展協會在立法院舉行記者會，將從9月起號召美髮、絲襪業者，徵集廢棄頭髮及絲襪，製作成清理海洋油污的吸油工具，為海洋生態盡心力，響應世界環境清潔日。中央社記者郭日曉攝 111年8月31日

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（中央社記者郭建伸台北31日電）民進黨立委湯蕙禎今天偕亞洲藝術與文化創意產業發展協會舉行記者會，將從9月起號召美髮、絲襪業者，徵集廢棄頭髮及絲襪，製作成清理海洋油污的吸油工具，為海洋生態盡份心力，響應世界環境清潔日。

湯蕙禎表示，台灣每年不斷發生海洋油污事件，除了源自海上船舶運輸或漏油事故外，也有陸地排入海洋的污染物。

湯蕙禎表示，研究顯示平均1公斤頭髮可吸附8公斤油污，近來國外開始利用美髮店的廢棄頭髮製成工具處理海洋油污，不僅是重複使用也產生循環經濟。

亞洲藝術與文化創意產業發展協會理事長賴品妤表示，9月1日將率先舉辦「2022世界環境清潔日-捐髮護海洋」活動，號召美髮及絲襪業者，徵集廢棄頭髮及絲襪瑕疵品，製作成吸附海洋油污的工具。

賴品妤表示，9月29日至10月10日將在台北市的心中山舉行藝術展，新銳藝術家以募集的廢棄頭髮創作，並以藝術回應大海。

湯蕙禎說，每年9月第3個週末是「世界環境清潔日」，希望產學界透過捐髮護海洋活動，不僅提升海洋保育治理，也能藉藝術作品拉近民眾與海洋的距離。（編輯：郭無患）1110831