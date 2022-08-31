空軍：112年選派官兵赴美接受MQ-9B相關訓練

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（中央社記者游凱翔台北31日電）空軍對美軍購4架MQ-9B無人機，軍方目前已與美國在台協會正式簽約，同時也編列193萬元預算，選派官兵於明年赴美接受操作、後勤等事前訓練。

空軍對美軍購4架MQ-9B（海上衛士）無人機，政府採購網昨天刊載，軍方已正式與美方簽訂採購合約，合約金額為新台幣168億8000萬元，得標廠商為美國在台協會，履約時間自今年8月24日起至118年12月31日止、履約地點在花蓮。

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根據今天送抵立法院的民國112年度國防預算書，這項軍購案的總額為217億2254萬元，與採購網上的168億有落差，原因在於168億僅為對美採購部分，其餘49億為台灣建置房舍、教育訓練、採購作業及系統等相關費用。

另外，預算書也披露，空軍編列112年193萬元的預算，赴美國執行「高高空無人機（MQ-9B）系統駐廠」出國案；據了解，此案為空軍人員提前赴美接受MQ-9B操作、後勤等訓練，同時也另外編列88萬元，於112年赴美參加「高高空無人機系統專案管理會議」。（編輯：翟思嘉）1110831