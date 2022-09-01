更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平3分砲逆轉勝 大聯盟首位連2年30轟日本球員
運動

大谷翔平3分砲逆轉勝 大聯盟首位連2年30轟日本球員

德選民不重視學歷 大學沒讀完也能爬到權力頂峰
國際

德選民不重視學歷 大學沒讀完也能爬到權力頂峰

3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種
生活

3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種

韋伯與哈伯太空望遠鏡聯手捕捉幻影星系 藍色核心甩出繽紛螺旋
科技

韋伯與哈伯太空望遠鏡聯手捕捉幻影星系 藍色核心甩出繽紛螺旋

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

跨黨派立委集結 成立中小及新創企業發展策進會

2022/9/1 14:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北1日電）立法院今天舉行由跨黨派立委組成的中小及新創企業發展策進會成立大會。會長、台灣民眾黨立委邱臣遠說，希望成立這個策進會，敦促政府制定有利於中小及新創企業發展的務實政策。

為促進國會議員與中小及新創企業交流，協助中小及新創企業反映民意，推動法案，邱臣遠邀集跨黨派立委成立中小及新創企業發展策進會，副會長為立委高虹安、王婉諭、謝衣鳯及鍾佳濱。

邱臣遠說，中小企業是台灣經濟發展的基石，協助中小企業發展，促進經濟持續繁榮，是他的從政初衷，策進會的成立，也是基於同樣的目的；策進會將推動的重要政策，包括協助中小企業淨零碳排成功轉型、維持國際競爭力，以及督促台電穩定供電減少企業損失等。

邱臣遠指出，目前台灣中小企業家數約159萬家，占全體企業的98.92%，營業額占全部企業比率約為52%，就業人數占全國總就業人數的80%，因此政府扶植中小企業發展政策的完善非常重要。

受邀出席成立大會的立法院秘書長林志嘉表示，他代表立法院長游錫堃來參加今天的成立大會，很開心跨黨派立委成立這樣的組織，協助中小企業，相信可以幫助企業進步、克服難關。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林志嘉指出，立法院除了鼓勵國會外交外，對於台灣的產業發展及新創產業面臨的問題，該如何有效解決、克服，這也是非常重要的課題，今天策進會成立，相信會帶來很大的進展。

國家發展委員會產業發展處副處長陳瓊華說，中小及新創企業對台灣的發展是很重要的一部分，國發會在民國105年跟經濟部、外交部等機關，共同推動亞洲矽谷計畫，主要從經濟、人才、法規及市場這4個面向來推動，希望協助中小及新創企業在國際能夠發聲，而國發基金也有一個創業天使的投資方案，匡列新台幣50億元。（編輯：翟思嘉）1110901

邱臣遠
坪林居民中秋節擬霸路 要求延長開放匝道時間 宋楚瑜暫不表態是否站台黃珊珊 邱臣遠不選基市長
林志嘉
立院國父遺像損毀 擬4方案開議前協商處理方式 蔣渭水台語客語漢詩吟唱賽 20名學子進入決選
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族