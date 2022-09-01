跨黨派立委集結 成立中小及新創企業發展策進會

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（中央社記者王揚宇台北1日電）立法院今天舉行由跨黨派立委組成的中小及新創企業發展策進會成立大會。會長、台灣民眾黨立委邱臣遠說，希望成立這個策進會，敦促政府制定有利於中小及新創企業發展的務實政策。

為促進國會議員與中小及新創企業交流，協助中小及新創企業反映民意，推動法案，邱臣遠邀集跨黨派立委成立中小及新創企業發展策進會，副會長為立委高虹安、王婉諭、謝衣鳯及鍾佳濱。

邱臣遠說，中小企業是台灣經濟發展的基石，協助中小企業發展，促進經濟持續繁榮，是他的從政初衷，策進會的成立，也是基於同樣的目的；策進會將推動的重要政策，包括協助中小企業淨零碳排成功轉型、維持國際競爭力，以及督促台電穩定供電減少企業損失等。

邱臣遠指出，目前台灣中小企業家數約159萬家，占全體企業的98.92%，營業額占全部企業比率約為52%，就業人數占全國總就業人數的80%，因此政府扶植中小企業發展政策的完善非常重要。

受邀出席成立大會的立法院秘書長林志嘉表示，他代表立法院長游錫堃來參加今天的成立大會，很開心跨黨派立委成立這樣的組織，協助中小企業，相信可以幫助企業進步、克服難關。

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林志嘉指出，立法院除了鼓勵國會外交外，對於台灣的產業發展及新創產業面臨的問題，該如何有效解決、克服，這也是非常重要的課題，今天策進會成立，相信會帶來很大的進展。

國家發展委員會產業發展處副處長陳瓊華說，中小及新創企業對台灣的發展是很重要的一部分，國發會在民國105年跟經濟部、外交部等機關，共同推動亞洲矽谷計畫，主要從經濟、人才、法規及市場這4個面向來推動，希望協助中小及新創企業在國際能夠發聲，而國發基金也有一個創業天使的投資方案，匡列新台幣50億元。（編輯：翟思嘉）1110901