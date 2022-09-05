九合一選舉 民團籲參選人簽捍衛台灣承諾書

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多個民間團體5日共同召開記者會，呼籲2022九合一大選所有參選人簽署「捍衛台灣、絕不投降」承諾書；台獨聯盟主席陳南天（中）說，讓國際社會知道台灣勇敢，每位參選人都有誓死守護家園的決心。中央社記者范正祥攝 111年9月5日

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（中央社記者范正祥台北5日電）包括台獨聯盟在內多個民間團體今天共同召開記者會，呼籲2022九合一大選所有參選人簽署「捍衛台灣、絕不投降」承諾書，宣示守護家園決心；簽署結果將在11月11日對外公布，提供選民參考。

2022年地方公職人員選舉定於11月26日舉行投票，台獨聯盟、台灣安保協會、台灣制憲基金會、新台灣和平基金會、台灣教授協會、台灣長老教會、公投護台灣聯盟、台灣黑熊學院、台灣學生聯合會等團體共同發起行動，呼籲九合一選舉候選人簽署「捍衛台灣、絕不投降」承諾書，希望參選人不分黨派，都能響應簽署。

台獨聯盟主席陳南天等人今天在台大校友會館共同召開記者會，公布「捍衛台灣、絕不投降」承諾書內容，主文提及「當中國以軍事方式侵略、威脅台灣，或台灣與中國之間發生、即將發生武裝衝突時，誓死保衛台灣安全、反擊侵略、絕不投降。」

另外，承諾書內容中也要求候選人「不以言論、行動或其他方式，鼓吹、宣傳、遊說、或支持任何有關投降、不抵抗、或台灣應與敵人和談之論調。」

民間團體並發表聯合聲明稿，呼籲台灣政治人物應作為人民的表率，不只堅決向人民宣誓，也透過表態，更明確向世界表明，捍衛台灣、反擊侵略、絕不投降。

記者會上，陳南天呼籲，所有參選人都應簽署「捍衛台灣、絕不投降」承諾書，讓國際社會知道台灣勇敢，以及各種公職參選人每位都有誓死守護家園的決心。

台灣安保協會副秘書長何澄輝表示，所有身負民眾殷切期待與付託的民選官員、民意代表，應有堅定對抗強權侵略的意志，捍衛台灣民主自由體制。（編輯：蘇龍麒）1110905