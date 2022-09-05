大巨蛋公安審查花敬群批縱容遠雄 柯文哲否認

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（中央社記者陳昱婷台北5日電）台北大巨蛋兩項公安認可申請案由內政部審查中，內政部次長花敬群今天質疑台北市長柯文哲縱容遠雄提出不合理的排煙測試方式，柯文哲否認並表示，審查過程與市府無關。

花敬群今天上午出席「幸福久久窩」北車全齡健康宅開幕儀式活動及記者會後接受媒體聯訪，質疑台北市政府縱容遠雄公司提出不合理的大巨蛋排煙測試方式、一味保護遠雄，批評柯文哲不像負責任的首都市長。

柯文哲下午在接受市政總質詢前接受媒體聯訪表示，大巨蛋案是遠雄去內政部申請排煙模擬跟防火避難性能審查，市府只是旁觀的第3者，等遠雄審查通過後才能再向市府申請變更證照，他沒有幫遠雄護航，因為審查過程跟市府一點關係都沒有。

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柯文哲說，內政部已經審了超過1年，有什麼問題就一次講清楚，不要拖那麼久，「有沒有卡蛋大家心裡有數，花敬群你就不要再鬼扯」。

至於大巨蛋施工造成的捷運板南線結構損壞，柯文哲表示，市府都檢查過了，這些裂縫跟捷運安全無關，一定會在遠雄拿到大巨蛋使用執照前要求把這些裂縫修理好，其實如果遠雄要申請使照了，當然會立刻修，只是現在還沒到那程度，就不會那麼積極。（編輯：李亨山）1110905