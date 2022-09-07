曹興誠挨告 民團籲中天電視撤告否則全民抵制

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（中央社記者王揚宇、葉冠吟台北7日電）前聯電董事長曹興誠1日召開記者會時批評中天是「匪台」，因此遭中天電視提告。台灣陪審團協會等民間團體今天呼籲，中天電視應立即全面撤告，勿以集團之力行打壓言論自由之實，否則全民應予抵制。

中天新聞以聲明稿回應，任何人抗中保台，不應享有惡意誹謗、公然污辱他人的司法特權，「獨派團體想為打著抗中保台旗號的曹興誠開一道司法後門，把抗中保台當成曹興誠惡意誹謗的護身符，這在民主法治的中華民國是期期以為不可。倒想問問，綠營內諸多主張抗中保台的人士，能同意台灣陪審團協會、台灣社等6個獨派團體把『抗中保台』玩low到這個程度？」

中天新聞籲請6個團體尊重台灣司法，留給法官足夠空間審理此案，做出正義判斷，「何必急於要求中天撤告，豈不正突顯連抗中保台同路人都認為曹興誠在司法上完全站不住腳？」

至於求償的新台幣5億元，中天指出是給曹興誠機會做幾件真正為台灣人過好日子有幫助的事，「這筆錢的用途完全優於曹興誠拿10億、30億叫台灣孩子上戰場拚性命」，中天新聞表示，這5億元不是恐嚇，對曹興誠來說也不是天價，但對心心念念愛台灣的中天新聞而言，曹興誠惡意誹謗的價值損失遠超過5億元。

曹興誠1日召開國際記者會時，批評中天是「匪台」並拒答。中天電視董事長廖麗生與記者林宸佑5日到台北地檢署按鈴控告曹興誠妨害名譽，並表示將求償新台幣5億元。

曹興誠事後接受中央社記者詢問表示，媒體告個人「荒唐至極」。他說，中天此舉屬於誣告，等待敗訴後會反告，並要求中天賠償50億元，捐出用以加強國防。

對此，台灣陪審團協會、台灣永社、台灣社、公民監督國會聯盟、台灣國等民間團體今天召開記者會指出，中天電視以具高度違憲性的刑罰及天價賠償金，恫嚇挺身抗中的曹興誠，濫用司法資源打壓言論自由，應立即全面撤告，否則全民應予抵制。

台灣陪審團協會表示，媒體是社會公器，其立場或意識形態，本屬可受公評的事項，而國民黨政權長期以「匪」字稱呼中國共產黨，匪字不只已成巿民日常生活的語彙，更被採為法律用語。

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此外，中天電視的政治立場向來被認為傾向中國，卻仍被容許於台灣的言論巿場自由流通，中天電視一方面享用台灣的言論自由，另一方向卻利用台灣的司法打壓異己，這是打壓言論自由的最惡劣示範。

與會團體指出，中天電視舉著捍衛新聞自由的大旗，卻使用媒體人最不齒、痛恨的手段，使他人面臨司法刑事的追訴，來箝制他人的言論自由，呼籲中天電視全面撤告，否則全民應予抵制。（編輯：蘇志宗）1110907