鄭朝方秋節募蛋黃酥 公益送暖獨居長輩

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（中央社記者郭宣彣新竹縣7日電）民進黨竹北市長參選人鄭朝方，長期擔任「愛的種子公益關懷協會」公益大使，與協會發起「月亮很遠，我們的心很近」關懷行動，募集蛋黃酥禮盒，送給獨居長者。

鄭朝方競選團隊今天發布新聞稿指出，中秋節將至，華山基金會募集探訪獨居長輩的月餅數量不如預期，鄭朝方擔任「愛的種子公益關懷協會」公益大使，與種子公益關懷協會，發起「月亮很遠，我們的心很近」行動，募集300盒蛋黃酥要送給竹縣長輩。

今天是愛心關懷首發日，鄭朝方代表公益關懷協會，把募集到的蛋黃酥禮盒，送到獨居的陳阿嬤家，盼在中秋佳節前夕前，為長輩帶來溫暖。

華山基金會天使站長黃畹銘說，今年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，影響籌募物資較以往困難，很感謝鄭朝方、與在地協會發起行動，讓更多獨居長輩能在中秋感受溫暖。

公益關懷協會總幹事范格菱也說，長期為需要關懷的社群做公益，今年中秋節能替大家把愛心分享給更多長輩，特別有意義。

鄭朝方與華山基金會前往探訪陳姓阿嬤，陳姓阿嬤表示，感謝社會對她的關懷，收到蛋黃酥與關懷物資，心裡暖暖的。

鄭朝方表示，因疫情關係，許多社福機構勸募受影響，今年過年間，他也特調香水與年菜做搭配，為華山行銷，就是想為長輩盡一分力，給予長輩溫暖與關懷。（編輯：方沛清）1110907