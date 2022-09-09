柯文哲批基隆捷運是騙局 林右昌：滿口政治謊言

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（中央社記者沈如峰基隆9日電）台北市長柯文哲今天在基隆說，基隆輕軌現在變基隆捷運，從頭到尾都是騙局，新台幣400多億元絕對蓋不起來，錢要怎麼分擔、營運及虧本誰要負責也都不清楚。

基隆市長林右昌對此表示，柯文哲每次為選舉就滿口政治語言，胡說八道，腦筋應該錯亂。

身兼台灣民眾黨主席的柯文哲今天到基隆為民眾黨提名的市議員參選站台。柯文哲表示，基隆輕軌現在變成基隆捷運，但現在沒有人負責要蓋，基隆市政府說沒有錢沒有辦法蓋，新北市政府聽了之後說「蓋這個要多少錢？」

柯文哲認為，這絕對不是400多億元蓋得起來的，基隆捷運現在沒有人要負責蓋，台北市才最後幾公里，要台北市蓋嗎？台北為了那幾公里蓋全部也不是不可以，但大家要說清楚，誰要蓋，錢怎麼攤？一開始林右昌說，基隆不用付錢，中央都會付，後來算一算說基隆要負擔17億元，現在又說「基隆很窮不可能負擔」。

「從基隆輕軌開始，從頭到尾都是騙局」，柯文哲說，基隆捷運日後誰要負責營運？虧損誰要負擔？交通部要出來負責協調，因為現在誰要負責蓋都找不到人，錢要怎麼分擔大家都不認帳，營運、虧本誰要負責，也都不清楚。

林右昌回應，基隆捷運已升級為中運量系統，當然就不需要輕軌，怎麼到現在還在扯當年的輕軌事情呢？

林右昌說，基隆捷運提升為中運量，柯文哲自己也支持，台北市還要配合出資60億元在南港蓋兩個地下捷運車站，柯文哲忘記了嗎？基隆捷運整合民生汐止線，提升為中運量，範圍也整個擴大，甚至未來還可以服務內湖地區，效益增加很多。基隆依比例分攤17.7億元，他覺得很合理，基隆市政府願意來負擔。

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林右昌說，他過去曾公開說明，依基隆市政府現在的財政完全沒問題，誰說基隆市付不起？柯文哲根本亂說一通，難道是柯文哲原本答應的60億元想要賴帳嗎？

林右昌認為，至於誰要興建與營運，交通部當然要找大家繼續討論溝通。新北市長侯友宜也曾說，新北市會負起該承擔的責任。當然，如果台北市願意承擔興建與營運，站在大台北首都圈一體的角度，他個人也樂觀其成。（編輯：張銘坤）1110909