海淡廠不移基隆 林右昌：到2023年不用擔心用水

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（中央社記者王朝鈺基隆8日電）基隆市長林右昌今天表示，感謝老天爺幫忙，基隆水情警報已解除，海水淡化廠已不需遷移到基隆，到2023年完全不用擔心用水問題。

林右昌上午出席在暖暖國民小學附設幼兒園舉辦的教育劇場，接受媒體聯訪表示，先前缺水主要是部分區域長期沒下雨，基隆飲用水源基本是抽取河水，經淨化後送到家戶，與其他縣市使用水庫水源不同。

他說，新山水庫（目前蓄水量36.7％）基本上是備用系統，屬於「離槽式水庫」，抽取基隆河水到新山水庫儲存，日常用水就是用雙溪、貢寮和基隆河水，淨化後送到家戶使用。

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颱風軒嵐諾挹注基隆豐沛雨量，林右昌表示，基隆河與雙溪水量非常豐沛，基隆用水已完全沒問題，目前每天從基隆河抽到新山水庫儲水約8萬噸到10萬噸，預計1個月可儲存250萬噸水量，新山水庫很快就會達滿水位。

民主進步黨籍立法委員蔡適應說，基隆水情穩定，中央已宣布暫停支援供水，基隆漏水問題10年來已下降10％，未來他會持續努力推動；另外，他會繼續推動解決高地供水問題，基隆水情比起8月已穩定許多，呼籲市民養成節約用水習慣。（編輯：李明宗）1110908