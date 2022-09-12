遭經民連指在台執行港版國安法 施俊吉擬訴諸法律

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（中央社記者張璦台北12日電）民團經濟民主連合指稱，台灣金聯疑似配合台灣蘋果日報執行資產管理、台灣金聯董事長施俊吉「在我國境內執行港版國安法」；施俊吉今天提出3點澄清，表示經民連應立即收回不實指控並道歉，否則將藉由法律途徑維護權益。

施俊吉今天表示，經民連召集人賴中強、研究員許冠澤、歐栩韶，於7日召開記者會，污名化台灣金聯「疑似配合台灣蘋果日報執行資產管理」，誣指他「在我國境內執行港版國安法」，嚴重損及公司商譽、妨害他本人名譽。

施俊吉指出，台灣金聯當日與經民連溝通、請其更正，並發出聲明稿澄清，然而，經民連隨後在臉書指責台灣金聯應該「瓜田不納履，李下不整冠」，不應該出現在蘋果日報所在的大樓。

對此，施俊吉提出3點澄清，首先，台灣金聯從未接受任何境內外公民營機構，及個人委託辦理蘋果日報的資產管理事宜；第二，台灣金聯人員9月1日進出台灣蘋果日報所在大樓，與台灣蘋果日報毫無關連；第三，他本人未曾進出台灣蘋果日報所在大樓亦未與聞台灣蘋果日報資產管理事務。

施俊吉認為，台灣金聯的名號、商譽，以及他擔任公職前後的政治信譽，都是有目共睹並可接受檢驗，相信經民連應該有所認識；然而經民連非但刻意忽視，更在未向台灣金聯查證之下，即召開記者會任意指控。

施俊吉指出，經民連此一行為，令人不禁懷疑是為了攫取網路聲量，不惜損害及毀壞無辜第三者的名譽。

施俊吉表示，賴中強、許冠澤、歐栩韶應該立即對外公開收回不實指控，並且道歉，否則台灣金聯公司必不容忍，將藉由法律途徑維護權益。（編輯：潘羿菁）1110912