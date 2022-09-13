陳時中：不可能擋疫苗 黃珊珊批評邏輯混亂

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（中央社記者陳昱婷台北13日電）COVID-19疫苗採購過程成選戰攻防焦點，無黨籍台北市長參選人黃珊珊批評政府不進疫苗謀財害命，民進黨台北市長參選人陳時中反擊黃珊珊邏輯混亂，他歡迎都來不及了，怎麼可能擋。

黃珊珊昨天接受廣播專訪時，針對疫苗採購嗆聲陳時中，重批若要護航高端賺錢沒關係，但阻擋進口攸關人命的疫苗，就是謀財害命。她昨晚也在臉書發文，質疑去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採購因中央而卡關，陳時中的說法是把去年苦等疫苗的台灣人當成沒記憶能力的金魚。

陳時中今天上午參訪南機場幸福食物銀行暨社區關懷據點前接受媒體聯訪表示，黃珊珊的批評有些邏輯混亂，說他「謀財害命」這實在讓人聽不懂。

陳時中指出，高端是蛋白質次單元疫苗，很多人不能用mRNA疫苗或用了會有不良反應，所以需要高端這類疫苗，若用不到高端才是傷害這些人的身體、減少抗疫的機會。

陳時中進一步表示，到底有沒有擋BNT疫苗，行政院已經發過聲明說明程序，鴻海、台積電陸續在去年6月初表達購買意願，行政院6月18日准許；慈濟6月底表達意願，行政院6月27日決定讓3個單位合作，接著9月2日BNT疫苗就進來了。

陳時中說，由此可見，採購在時間效率上已發揮到極限，中間靠著很多人的幫忙才能順利達成結果。

媒體詢問，陳時中昨天是否有為此動怒。陳時中回應，人都是有情緒的，就邏輯來看，說他擋疫苗就好像說他自廢武功，疫苗是抗疫最重要的戰略物資，他作為疫情的指揮官，歡迎都來不及了，怎麼可能去擋，所以擋疫苗的講法不合邏輯，確實讓他感到有點不平跟生氣。

媒體問，國民黨與民眾黨陣營持續攻擊疫苗採購過程，是否有些偏離市政。陳時中表示，他曾擔任指揮官，難免會討論到這個議題，但到底攻擊這個議題對選情是好是壞，尚有待評估。（編輯：李亨山）1110913