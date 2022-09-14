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林耕仁論文涉抄襲 中華大學：初步比對符合規範

2022/9/14 15:44
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（中央社記者魯鋼駿新竹市14日電）國民黨新竹市長參選人林耕仁的中華大學碩士論文遭檢舉涉抄襲，中華大學今天透過聲明稿指出，經電腦進行相似度比對，符合校內碩士論文現有規範。

中華大學表示，日前已收到相關檢舉文件，並由學位著作抄襲審議委員會處理。

中華大學指出，接獲檢舉後，經使用2種電腦比對系統進行相似度比對，比對結果皆符合校內碩士論文現有規範。

中華大學表示，為使審查更嚴謹及依學校的「博碩士學位論文抄襲處理要點」第3點規定，仍決定組成獨立的「學位著作抄襲審議委員會」，用相同標準進行審議。

中華大學表示，審議委員會將於20天內組成，組成後1個月內完成調查，並提出調查報告，必要時得延長1個月。

林耕仁競選總部發言人徐維遠發聲明表示，林耕仁上週將論文資料提交給中華大學前就已自行比對，符合現行標準，期盼校方用嚴謹公正程序進行審核。

民進黨新竹市長參選人沈慧虹競選辦公室發言人劉康彥發聲明指出，調查過程應該要全程保密，但中華大學學倫會才剛剛成立，還未進行實質調查，認為是特定人士企圖帶風向。（編輯：方沛清）1110914

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