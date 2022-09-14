張善政稱研究計畫保密 鄭運鵬競總：胡說八道

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（中央社記者葉臻桃園14日電）國民黨桃園市長參選人張善政研究計畫保密條款陷爭議。民進黨桃園市長參選人鄭運鵬競總總幹事、立委黃世杰今天表示，張善政迴避抄襲問題扯合約保密，是欺騙廣大市民、胡說八道。

黃世杰發布新聞稿表示，張善政一開始說向宏碁致歉並規劃召開記者會說明，近日卻改口說合約要求保密、無法多談，突顯張善政對牽涉新台幣5736萬元計畫案的態度輕侮傲慢，以及對於誠信與從政的品格蠻不在乎。

黃世杰表示，張善政迴避抄襲問題去扯合約保密，只是轉移抄襲賺取人民血汗錢的焦點，另一方面也是欺騙廣大市民、胡說八道；這項計畫書的結案報告書及合約書，農委會已公開宣示沒有保密需要，並在9月2日分別以電子檔提供給索資的各黨團，相關報告書及合約書網路上都已經看得到，張善政卻還瞎扯要保密。

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黃世杰說，針對張善政建議鄭運鵬向農委會「調閱」合約，完全是胡說八道、欺騙市民；張善政涉弊的農委會研究案，並不屬於保密資料，各黨立委用一般索取資料的方式就能取得涉弊研究案的資料，根本用不到所謂的調閱權。

黃世杰說，張善政涉弊的研究案合約書，雖有「未經甲方書面同意，乙方不得將契約內容、執行情形及研發成果公開或洩漏」等字句，但甲方農委會已多次公開說明，該研究案早已無保密之需，結案報告資料網站上也可查詢，因此張善政說的終身保密，只是不願面對廣大鄉親，不願對涉弊之事做說明。（編輯：方沛清）1110914