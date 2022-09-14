文化部前司長朱瑞皓涉貪 監院全票通過彈劾

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（中央社記者陳俊華台北14日電）監察院今天說，文化部前司長朱瑞皓利用職權收受廠商賄賂、不正利益及回扣款，協助特定法人團體及廠商取得補助案及標案，違失事證明確、情節重大，監院全票通過彈劾，移送懲戒法院審理。

監察院透過新聞稿指出，103年7月11日到107年6月30日間，朱瑞皓擔任文化部人文司副司長、司長職務，與2名出版從業人員熟識，他們2人知悉朱瑞皓生活及債務壓力沉重，及朱瑞皓所職掌各項業務權限。

監察院表示，這2人為使台北市出版商業同業公會順利取得文化部各項補助，因此向朱瑞皓表示「你有困難我們都會協助、支持」等語，經朱瑞皓應允，在朱瑞皓擔任人文司副司長、司長期間，陸續給予共計新台幣71萬9685元的賄賂。

監察院說，再加上朱瑞皓接受招待前往首爾、美國的機票費現金，及前往北京、泰國約6萬3200元機票、住宿等不正利益，金額共計78萬2885元。2人也因而取得文化部共計2279萬4100元的補助款及採購案。

監察院表示，在107年7月1日到109年4月20日間，朱瑞皓因案調任傳藝中心副主任，107年、108年間傳藝中心先後辦理「戲曲裝修案」及「琴房統包案」採購案，朱瑞皓為協助安慶公司、蘿丹公司取得標案，在標案公告前，洩漏招標文件及開標前的資料，協助安慶公司、蘿丹公司取得標案，金額共計4923萬2332元；朱瑞皓收取回扣共計180萬元。

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監察院說，朱瑞皓位居高津，竟不思節制所用，而以權謀私，擔任文化部人文司副司長、司長期間，將文化部重要補助案、採購案交由特定廠商，並收取賄賂與不正利益。

監察院指出，朱瑞皓又因案調任傳藝中心副主任期間，仍不思悔改，竟為貪圖私利，一再利用職務之便，將國家重要採購案交由特定廠商，藉機向特定廠商收取回扣，違失情節重大，有懲戒必要，以達成整飭官箴，澄清吏治的目的。（編輯：翟思嘉）1110914