政府放寬不良素行認定 外國人曾跟騷兒少不得歸化

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（中央社記者賴于榛台北15日電）內政部今天發布新聞稿說，部務會報通過修正辦法，規範外國人在居留期間，曾有性侵害、性剝削、性霸凌、性騷擾或跟蹤騷擾兒少等行為，只要經權責機關查證屬實者，即認定為不良素行，不得歸化中華民國國籍。

現行國籍法規定，外國人申請歸化，必須具備「無警察刑事紀錄證明之刑事案件紀錄」及「無不良素行」2個要件，外國人如有對兒少性侵害等行為的犯罪事實，即屬有犯罪紀錄，不得歸化國籍。

不過，內政部表示，歸化的申請要件應該要與申請永久居留一致或更為嚴格，因此部務會報今天通過「歸化國籍無不良素行認定辦法」第2條及第3條修正草案，近日將依法制作業程序發布施行。

內政部說，草案配合今年發布施行的「外國專業人才及其配偶子女申請永久居留無不良素行認定標準」，增訂外國人於居留期間，曾對兒童及少年有性侵害、性剝削、性霸凌、性騷擾或跟蹤騷擾等行為，或違反兒童及少年福利與權益保障法相關規定，只需要經權責機關查證屬實，即認定為不良素行。

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另外，為保障兒童及少年身心健全發展，草案也對於外國人如有上述經認定為不良素行的行為，須經較長的觀察期後，始得認定為無不良素行，因此增訂須等罰鍰繳納完畢、執行時效屆滿或依法免予處罰逾3年者，始得認定無不良素行。

內政部說，如果是受緩起訴處分、緩刑或罰金判決確定者，則須等該緩起訴處分或緩刑期滿未經撤銷，或罰金執行完畢逾3年，才能認定為無不良素行。（編輯：翟思嘉）1110915