6度輔選林佳龍 蔡總統稱讚：能讓新北進步的人

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民進黨主席蔡英文（中）與民進黨新北市長參選人林佳龍（右）15日晚間到蘆洲湧蓮寺參香，並和湧蓮寺主委陳宏昌（左）等人合影留念。中央社記者吳家昇攝 111年9月15日

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（中央社記者王鴻國新北15日電）總統蔡英文今晚第6度輔選新北市長參選人林佳龍，一起到蘆洲湧蓮寺參香祈福，蔡總統鄭重推薦林佳龍有執行能力、有願景，是能讓新北進步的市長人選。

繼副總統賴清德今天上午到板橋為林佳龍助選後，總統蔡英文今晚也由林佳龍、立委林淑芬及多名市議員參選人陪同，到蘆洲湧蓮寺參香，受到許多民眾歡迎。

蔡總統致詞表示，這幾年來透過前瞻計畫讓台灣基礎建設可以往前走，台灣經濟也較全世界其他國家來說成功，很多國際評等機構認為台灣經濟力很強，人才優秀，雖然有疫情，但經濟還是穩定往前走，這是防疫跟經濟發展的典範。

蔡總統表示，在經濟發展下，國家稅收就有增加，更有錢，就要回饋照顧人民，讓生活水準往前走，因此，長照2.0經費增加到新台幣650億元，未來還要再加碼，希望老人家可以得到最好的照顧。

另外，公托今年到明年要增加3000班，行政院推班班有冷氣，耗電上有綠電可用，台灣綠電發展是亞洲最快，不僅讓能源轉型持續推進，也讓產業用電不會受到綠電限制，這是先進國家的表徵。

蔡總統說，在國家安全上要強化防衛力量，台灣是民主自由及發展經濟很成功的典範，一定要守住台灣，這是全世界的共識，台灣人也要有決心守住台灣，這時就需要有好的縣市首長跟中央政府一起來做。

蔡總統表示，中央有預算、有政策、有規劃，地方也要有執行能力及有願景的縣市長，這樣才可以一起把國家建設往前推，國家福利一直延伸，讓人民跟政府一起成長、一起享受經濟發展成果。

湧蓮寺主委陳宏昌表示，坊間都稱讚蔡總統是「福氣的總統」，因為每次颱風都是擦邊球。他也對幾天前獲聘為總統府資政表示，這是非常光榮的事，但他也向蔡總統說聲抱歉，因為他兩個月前就答應新北市長侯友宜出任蘆洲區的競選團隊主委。

蔡總統表示，她和陳宏昌認識很久，她擔任陸委會主委時，擔任立委的陳宏昌就對她很好，很保護她，雖不是同黨，但她一直記在心裡，陳宏昌講話很公道，是她很尊重的地方意見領袖，她很高興及感謝陳宏昌願接受擔任資政。

蔡總統強調，林佳龍是沉得住氣且願意下功夫成就夢想的人，她才特別情商及拜託林佳龍選新北市這麼重要的地方，也要讓市民覺得這個選擇是好的，林佳龍會帶給新北進步，她鄭重推薦，希望林佳龍能得到大家的支持。（編輯：唐聲揚）1110915

民進黨主席蔡英文（前右2）與民進黨新北市長參選人林佳龍（前右1）15日晚間前往蘆洲湧蓮寺參香，蔡英文致詞時為林佳龍向選民懇託拜票。中央社記者吳家昇攝 111年9月15日

民進黨主席蔡英文（圖）15日晚間與民進黨新北市長參選人林佳龍等人，前往新北市蘆洲湧蓮寺參香祈福。中央社記者吳家昇攝 111年9月15日

民進黨新北市長參選人林佳龍（右）15日晚間與黨主席蔡英文（左）一同前往蘆洲湧蓮寺參香，林佳龍致詞時不忘向蘆洲區民懇託拜票。中央社記者吳家昇攝 111年9月15日

民進黨主席蔡英文（前左3）15日晚間在黨籍新北市長參選人林佳龍（前右2）、立委林淑芬（前右）及多名市議員參選人陪同下到蘆洲湧蓮寺參香、輔選，受到許多民眾歡迎。中央社記者王鴻國攝 111年9月15日