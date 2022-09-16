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沈慧虹百工百業後援會17日成立 林智堅將出席

2022/9/16 13:22（9/16 13:36 更新）
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民進黨新竹市長參選人沈慧虹（前中）16日出席活動時接受媒體聯訪表示，17日將成立百工百業後援會，已親自邀約前新竹市長林智堅出席，為她加油打氣。中央社記者魯鋼駿攝 111年9月16日
民進黨新竹市長參選人沈慧虹（前中）16日出席活動時接受媒體聯訪表示，17日將成立百工百業後援會，已親自邀約前新竹市長林智堅出席，為她加油打氣。中央社記者魯鋼駿攝 111年9月16日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）民主進步黨新竹市長參選人沈慧虹今天表示，明天成立百工百業後援會，已邀前新竹市長林智堅，獲允諾出席為她打氣，展現團結氣勢。

沈慧虹上午出席花園福地土地公誕辰活動，接受媒體聯訪表示，兼任民主進步黨主席的總統蔡英文及民進黨立法院黨團總召集人柯建銘明天也將到場，大家都是8年新竹隊最佳戰友，中央政府和地方攜手努力，所有成績讓新竹市大翻轉、政績豐富。

此外，媒體報導，台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安指林智堅回歸是鞏固綠營基本盤；曾任新竹市副市長的沈慧虹說，過去8年新竹市政府團隊在林智堅與她帶領下翻轉新竹，政績是最好證明。（編輯：李明宗）1110916

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