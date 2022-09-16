林佳龍與陳時中將合體 史明音樂祭宣布共同議題

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民進黨新北市長參選人林佳龍（中）16日在永和區受訪表示，歡迎同黨台北市長參選人陳時中17日到新北共同參與活動；有關「雙北雙箭頭」政策，彼此有合作平台，目前會挑選幾個重大議題，與陳時中一起宣布。（林佳龍競選辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年9月16日

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）「追想史明音樂祭」17日將在三重綜合運動場向日葵廣場舉行，民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，預計與台北市長參選人陳時中一起參加；另雙北合作平台會有共同議題宣布。

由史明教育基金會、史明文物館舉行的「台灣的過去、現在、未來！─追想史明音樂祭」，將於17日下午6時30分在三重區向日葵廣場舉行，紀念畢生倡導台灣獨立的史明。

林佳龍今天前往永和區南天南天宮參香，接受聯訪時，記者詢問明天他將在「追想史明音樂祭」與陳時中同台一事。

林佳龍說，以往受到史明努力推動台灣民主發展的感召，這次應邀出席參加活動，雙方也已溝通。另也歡迎陳時中初次到新北共同參與活動，關於「雙北雙箭頭」的政策，彼此有合作平台，目前挑選幾個重大議題會與陳時中一起宣布。

總統蔡英文15日至蘆洲區湧蓮寺參香，甫獲聘為總統府資政的湧蓮寺主委陳宏昌向蔡總統說抱歉，因為，他2個月前就答應新北市長侯友宜出任蘆洲區競選團隊主委。

對此，林佳龍回應記者提問表示，湧蓮寺是蘆洲地方信仰中心，他和蔡總統拜訪都獲得友善接待與祝福，事先都瞭解陳宏昌的立場；但宗教不分黨派，宗教和宮廟是地方團結、和諧的凝聚力，因此，沒有拔樁問題。昨晚受到在地鄉親熱情歡迎，廟口開講反應也十分熱烈，特別感謝陳宏昌的安排。

媒體提問有關他與侯友宜的民調差距，林佳龍說，網路民調變動快，可做為參考，2個月來差距有拉近，「我們是向上的」。侯友宜的個人滿意度高，但市政滿意度低，新北升格後還停留在台北縣的層次，並沒有升級，這就是綠營競選的空間。

他說，侯友宜另對參選總統想要勇於承擔，也會影響投票行為；球是圓的，台灣的民主可貴就是讓很多專家、預測的人跌破眼鏡，選舉大家各憑本事，距投票還有2個多月，希望在投票當天開出勝選票數。

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林佳龍表示，新北市長選舉大有可為，現在團隊士氣很高，所到之處也感受到群眾熱情，已經提出100項政見，包括黨公職、後援會都在成立，未來會舉辦中、大型造勢活動、推出各種文宣；選戰才正開始一步一腳印，哀兵必勝，將團結提出願景，爭取人民支持。

對於地方建設，林佳龍表示，永和區是全台灣人口密度最高的行政區，生活圈包括台北市，如何從衛星城市提升到宜居智慧城市很重要。蔡總統戶籍也在永和區，特別關心永和的建設與社會福利；他認為，永和要大翻新需推動都市更新、串聯捷運、高快速道路網，加強公園綠地、休閒設施、提升社會福利等。（編輯：方沛清）1110916

民進黨新北市長參選人林佳龍（前左）16日前往永和區南天南天宮參香祈福，並與現場熱情民眾擊拳互動，爭取選民支持。（林佳龍競選辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年9月16日

民進黨新北市長參選人林佳龍（前中）16日在同黨市議員羅文崇（前左）、議員參選人許昭興（前右）等陪同下，前往永和南天南天宮參香祈福。（林佳龍競選辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年9月16日