鄭文燦：航空城自建民宅 預計112年加碼補償

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（中央社記者葉臻桃園16日電）桃園市長鄭文燦今天表示，針對航空城自建住宅，市府打算針對安置街廓自建民宅部分加碼，作成決定後預計明年執行；另外，也將以25坪優惠加碼的方式協助弱勢戶。

鄭文燦上午在桃園市議會備詢，桃園市議員游吾和質詢時，提出桃園航空城區段徵收價格過低，不符合未來地價、物價上漲等問題。

鄭文燦表示，市府突破航空城地上物補償法規限制，持續以各種方式調整，不僅建物評點單價由10.6元持續調高，也推出各種優惠方案，目前計畫增收補償費由原本新台幣452億元，提升至超過730億元，增加約61.5%。

鄭文燦表示，桃園航空城範圍內的既存違建比例約70%，對比其他縣市不予補償，航空城補償方案則將其納入，推出「違建135方案」，只要符合「二次拆遷」及「程序違建」的認定標準，拆遷補償金提高至9折，加上自動拆遷補償45%，補償金提高為135%，以將心比心的方式保護居民權益。

鄭文燦也說，考量物價上漲，市府打算明年再針對安置街廓自建民宅部分加碼，並參考營造物價指數訂定，市府作成決定後，明年將按照決議執行，依據營建工程物價指數、重建價格等，針對民宅規劃一次提高的方案。

鄭文燦也說，航空城規劃安置住宅，在地價部分，市府地政局以優惠計價，建築則以實際造價成本計價，25坪內更可有優惠加碼。

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鄭文燦說，安置街廓最小建築面積為30坪，若原有小坪數住戶經換算後配回不足30坪的部分，在符合特定條件下，不足的差額地價可用8折增購，市府會盡可能給予安置戶優惠，保障居民權益。

鄭文燦表示，經市府統計，大多弱勢族群權值不夠的原因是僅持有地上物，未有土地持分，因此，若以土地抵換安置住宅對居民反而不利，市府將以25坪優惠加碼的方式協助弱勢戶，若完全無權值者，未來也可透過安置住宅，以社會住宅出租的方式，減輕弱勢民眾的負擔。（編輯：陳清芳）1110916