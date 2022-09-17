不動產業後援會成立 陳時中：都更要與中央合作

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民進黨台北市長參選人陳時中（前中）17日下午出席不動產業後援會成立大會，致詞時重申都更政見，表示將與中央通力合作，也要和不動產代銷等團體形成夥伴關係，有專業幫忙才會如虎添翼，都更中心也會增加人手。中央社記者蕭博文攝 111年9月17日

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（中央社記者蕭博文台北17日電）民進黨台北市長參選人陳時中不動產業後援會今天舉行成立大會，陳時中指出，北市都更要與中央通力合作，也要與不動產代銷等團體形成夥伴關係，有專業的幫忙才會如虎添翼。

2022陳時中競選市長不動產業後援會由不動產代銷、租賃住宅服務、不動產仲介、地政士、不動產估價師等團體組成，下午舉行成立大會，內政部長徐國勇、次長花敬群均到場表達支持。

花敬群致詞表示，過去這兩、三年的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，台灣真的是全世界最安全地方，陳時中帶領防疫團隊打贏抗疫戰爭，台灣社會在疫情下仍然安定，當有些行業辛苦的時候，不動產業欣欣向榮，不挺陳時中要挺誰。

他說，都更危老最熱門的地方是台北市、新北市，但過去3年，台北市共有159個都更計畫案送進市政府，目前為止只有15案被核定；業界好不容易整合完畢送進市政府，結果核定率偏低。

花敬群指出，這不是市府同仁不認真、不努力，但市府同仁沒有足夠的首長奧援，市府首長對於這樣問題視而不見，這3年是誰在當市長、副市長，如果是陳時中當市長，主張政府主動、公私合作、無重大爭議案件1年內審議通過，這才是大家要的市長。

陳時中致詞時重申都更政見，表示將與中央通力合作，也要與不動產代銷等團體形成夥伴關係，有專業的幫忙才會如虎添翼，都更中心也會增加人手。

陳時中話鋒一轉指出，這幾天有些爭議性的議題，有人把話說得很難聽，要與現場朋友吐露辛酸及委屈。

他說，防疫他做900多天，不敢說世界第一，但名列前茅一定有的，若做不到100分有所批評也就認了，但變成「謀財害命」就過分了。

陳時中表示，去年立法院調查COVID-19疫苗會議的召集人就是國民黨台北市長參選人蔣萬安，所有決議都是經過好多次會議決定，一條一條寫得很清楚，什麼可以提出來、什麼不行都說好了。

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他說，去年11月1日就提供資料給立委看，這段時間如有不滿隨時可說，但也沒說，代表可能是當立委不認真，或是看了不滿意也不會講，所以才說要這種立委做什麼。

陳時中指出，如果這種人當市長，豈不今天跟市議會講講，明天又說不知道；他叫阿中最死忠，就是代表說話算話，看別人說話不算話看得不太爽快，他向大家保證的政見都會戮力以赴，一起打拚，把事做好。（編輯：戴光育）1110917

民進黨台北市長參選人陳時中（前左5）17日下午出席不動產業後援會成立大會，登台與眾人一同高呼當選口號，場面熱絡。中央社記者蕭博文攝 111年9月17日