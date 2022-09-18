農委會研究報告爭議 張善政19日召開記者會說明

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國民黨桃園市長參選人張善政（中）表示，農委會的研究計畫有沒有保密的要求，合約條款上已白紙黑字寫的很清楚且已揭露，團隊會很快跟農委會要求，把所有資料公開後跟大家報告，19日上午會召開記者會。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年9月18日

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（中央社記者吳睿騏桃園18日電）國民黨桃園市長參選人張善政的農業委員會研究案引發爭議，他今天表示，已針對民進黨桃園市黨部針對他發放文宣的行為提告，也會蒐集相關資料在明天召開記者會做第一波的說明。

張善政上午前往中壢區出席桃園市龍馬盃慢壘錦標賽開幕式，會後接受媒體聯訪，對於記者詢問根據國民黨內部民調顯示領先近10個百分點。張善政表示他知道，但民調都是謹慎看待當參考，永遠繼續努力往前。

張善政認為民進黨昨天針對他發放文宣的行為跟民調無關，「民進黨的作風一向就是這樣子，一點都不奇怪」。所以昨晚已提告民進黨桃園市黨部主委張丞儀意圖使人不當選，這個事情本來就應越快越好，他對這個事非常的不齒，而且是讓人憤怒，這是小看了選民的水準。

對於民進黨桃園市長參選人鄭運鵬喊話面對爭議不要閃躲。張善政說，有沒有保密的要求，合約條款上已白紙黑字寫的很清楚且已揭露，團隊會很快跟農委會要求，把所有資料公開後跟大家報告，明早會召開記者會，把手上現有的資料整理說明，後續會跟宏碁公司配合一起作業。

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對於記者詢問，如何看待前新竹市長林智堅喊話用同一套標準，誠信比選市長重要。張善政表示，他覺得談誠信林智堅是最沒有資格的人，根本不必回應。

張善政昨天晚間在律師陪同下，針對民進黨桃園市黨部發放與他有關的文宣，提告黨部主委張丞儀意圖使人不當選。民進黨桃園市黨部回應提告一事時說，文宣內容是新聞報導。（編輯：方沛清）1110918