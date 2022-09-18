照顧早療家庭 沈慧虹提新增2個早療據點

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民進黨新竹市長參選人沈慧虹（前右3）18日提出，未來要新增2個早療據點，實現「一區一照護」，讓有需要家庭找得到、用得到，協助早療孩子健康長大。（沈慧虹團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年9月18日

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（中央社記者郭宣彣新竹市18日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天提出，未來要新增2個早療據點，實現「一區一照護」，並研擬提高特教助理員待遇、規劃早療兒寒暑假照顧，協助早療孩子健康長大。

沈慧虹團隊發布新聞稿指出，日前與近20名早療兒家長面對面對談，包含照顧據點、特教員待遇、電子耳補助等議題，早療家長也期盼竹市能設專業的小兒心智科、提高特教助理員待遇、寒暑假的早療兒照顧、整合長照資源。

沈慧虹說，「早療身障照護加倍」政策將推動「一區一照護」，由目前1早療中心1據點，將成長為1中心3個據點，預計選在朝山國小舊址與將軍村興建，提高服務近用性、讓照護進入社區，有需要家庭找得到、用得到。

沈慧虹表示，不只要給早療家庭實質資源支持，也要助早療兒融入社會，未來會結合據點、學校與醫院，協助早療兒培養自立能力，讓家長放心。

沈慧虹說，過去擔任新竹市副市長任內，催生竹市立馬偕兒童醫院，即將在11月啟用營運，未來會提供更專業資源，讓新竹市早療家長減少奔波。

此外，沈慧虹今天出席溪社區發展協會會員大會，媒體提問，對於前新竹市長林智堅助選情形，沈慧虹說，昨天在舉辦親子活動時，不少民眾前來相挺支持，也證明新竹隊過去8年政績與努力受肯定，而林智堅是她最佳助選員，未來，也會超越林智堅。（編輯：方沛清）1110918