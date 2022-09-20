八德運動中心天花板塌 張善政：當選後工程體檢

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八德國民運動中心綜合球場發生天花板塌落事故，國民黨桃園市長參選人張善政（前左2）20日表示，若當選桃園市長，會對最近幾年市府公共工程做安全體檢，讓市民在使用時感覺安全。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年9月20日

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（中央社記者吳睿騏、劉冠廷、葉臻桃園20日電）八德運動中心綜合球場天花板塌落事故引發民眾關注，國民黨桃園市長參選人張善政今天說，若當選桃園市長，會對最近幾年市府公共工程做安全體檢，讓市民在使用時感覺安全。

張善政上午出席中壢區壢小故事森林，他接受媒體聯訪時，對於記者詢問，根據自由時報最新民調顯示，目前民進黨桃園市長參選人鄭運鵬領先近5個百分點，是否因研究報告事件受影響。張善政表示，民調先前說國民黨台北市長參選人蔣萬安落後8個百分點，現在說他輸5個百分點，是否可信大家自己判斷。

記者又問，這份民調也顯示，在上次的桃園市長選舉，桃園市長鄭文燦的支持者目前約有4成多會轉移到鄭運鵬身上，而前立委陳學聖的支持者可轉移約7成。張善政說，鄭文燦跟鄭運鵬中間沒有等號，鄭文燦的好政績是否可轉移是個大問題，至於陳學聖轉移的比例高，他覺得這表示國民黨團結非常到位，是很自然的事。

對於有國民黨桃園市議員在臉書（Facebook）貼文附圖疑為鄭運鵬競總便簽，內容指稱9月24日造勢大會每台遊覽車補助新台幣8000元。張善政指出，他覺得民進黨是在大撒幣，包括遊覽車的事，以及桃園市黨部大量印製黑函到處散發，他希望民進黨把錢省下來做公益。

記者詢問，根據調查有3成1的民眾還是認為研究報告沒有說清楚。張善政表示，受限於合約上的保密條款，有些民眾有這樣的感覺他不意外，他表示，明天會召開記者會。

八德國民運動中心綜合球場天花板塌落事故，張善政說，很慶幸市民沒有重大的傷亡，他覺得桃園市政府要好好調查，到底是設計時就強度不夠，還是設計時強度夠但施工時有所疏忽，都要調查清楚。

對於鄭文燦說，經過鑑定，塌落主因是原天花板工程固定強度不足，統包的瑞助營造應負最大責任。張善政表示，他覺得最好是經過客觀的專業建築師或結構技師調查後再來說，比較有公信力。

桃園市八德國民運動中心羽球場天花板輕鋼架因地震塌落、1人受傷。國民黨今天舉行記者會表示，最該負責應該是桃園市長鄭文燦，怎麼會推給廠商，呼籲檢調單位及監察院介入調查，揪出其中的弊案。

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桃園市政府新聞處長詹賀舜告訴中央社記者，包括八德國民運動中心在內的北景雲計畫是市府2017年到2018年間採公開招標，透過公開評選程序綜合評選，招決標過程都依政府採購法及相關規定，完全合法、透明，請國民黨不要為救選情、衝聲量，沒證據就隨便抹黑。

詹賀舜表示，瑞助營造股份有限公司這幾年承包工程營造案最多的地方政府是台中市政府，是否也應問台中市長盧秀燕為何要給瑞助營造這麼多金額標案。（編輯：方沛清）1110920