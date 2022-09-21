研究案爭議 張善政籲農委會公開全部文件資訊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園21日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天針對行政院農業委員會研究案爭議召開說明會，他表示，目前公布的研究成果只是一部分，呼籲農委會公開全部文件、經費預算及報支資訊。

張善政上午在競選辦公室媒體中心舉辦「無懼抹黑 坦蕩說明 農委會委託宏碁農業電子化科技計畫案說明會」 ，他拿出當時保密合約條款內容表示，並沒有所謂研究結束就沒有保密的限制，並列出計畫帶來的農產品應用RFID、QR二維條碼、產銷履歷以及整合產銷資訊平台等貢獻。

張善政說，三年委託計畫，共產出國內外農業科技發展規劃報告21份；電子報12期；各類研討、座談及發表會14大場；說明會、輔導會、審查會議176小場；提出、衍伸、申請計畫157份；新產品資訊開發、系統規劃與驗證共8份。

張善政提到，計畫人力研究團隊有十幾名資訊科技專業人士，除做計畫案外，還要很多輔導跟技術驗證，辦研討會等各種實體活動，他從2000年開始擔任宏碁副總，做這個案子沒一塊錢進自己口袋，擔任計畫主持人也只是當時身為副總職責，跟收入無關。

張善政也展示宏碁共同創辦人黃少華的聲明表示，完全相信張善政的能力、為人和操守。

對於農委會說有6份報告文件重複度高，張善政表示，這不是學術論文，是民間企業的商業委託案，其中一個重要受委託目標就是收集國內外相關資訊，用學術論文比對系統與標準來審宏碁報告，根本是張飛打岳飛。

對於農委會認為有些文件需要找張善政與宏碁公司以及外部專家再做討論，張善政指出，願意協助配合宏碁說明、處理，契約上也有明定的法律程序，走完這些程序，大家的疑問就會有很明確的回答。

張善政會後接受媒體聯訪表示，今天的關鍵就是團隊要求農委會公開所有相關文件，包括當初的提案計畫書，團隊也呈現整個計畫成果全貌，讓所有人知道，現在農委會還有民進黨挑毛病部分，根本就是雞蛋裡挑骨頭，比重非常低、完全不符合比例原則。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對媒體詢問民調似乎受影響，是否誤判情勢？張善政指出，他非常尊重當時合約的保密精神，這是重點，相關的公文今天會展開作業盡快送出。宏碁公司收到文後應該正在處裡中，他現在不在宏碁，不能幫宏碁講話。但後續會配合宏碁公司的作業。他同時否認競選內部有多頭馬車的狀況。

農委會16日針對張善政作為計畫主持人，宏碁公司所提交農委會96到98年度「農業電子化發展策略分析與規劃」科技計畫研究報告疑義，公布有21篇子報告有程度不同重複情形，其中6篇重複度高，已行文宏碁公司、張善政9月30日前提書面說明。（編輯：李亨山）1110921