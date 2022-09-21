張善政釋疑研究案 鄭運鵬競辦：對抄襲避重就輕

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（中央社記者葉臻桃園21日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天召開記者會說明農委會研究計畫案爭議。民進黨桃園市長參選人鄭運鵬競辦表示，張善政針對抄襲問題避重就輕，態度高傲，毫無道歉誠意。

張善政上午召開記者會時表示，目前農委會公開資料僅有3年報告，要求農委會公開全部資料，尤其是包含研究案人員薪資請領的文件，「這可以證明，研究案的經費，沒有一塊錢掉進我的口袋」。

鄭運鵬競選辦公室總幹事黃世杰中午發布新聞稿表示，張善政對於社會大眾關注的抄襲問題避重就輕，又拿早已失效的保密條款當擋箭牌，最後只用「比例原則」及「質疑是雞蛋裡挑骨頭」閃躲質疑，反而證實鉅額研究案中確實有抄襲的情況。

黃世杰說，張善政今天再次說到因為保密條款而未能出面說明，且還瞎扯會有相關罰則，身為委託方的農委會早已多次澄清沒有保密問題，張善政依然持續跳針，還刻意忽略當初自己態度髮夾彎，顯然毫無坦然面對社會大眾質疑的誠意。

黃世杰指出，農委會已經明白揭露新台幣5736萬元鉅額研究案中至少有6篇重複性高、23項有問題，張善政卻不斷以「比例原則之下，講抄襲只是雞蛋裡挑骨頭」閃避質疑，既然張善政自己承認雞蛋裡有骨頭，請張善政清楚說明，到底是用了哪些壞骨頭巧取豪奪高達5736萬元的民脂民膏？

黃世杰說到，張善政明知有抄襲的狀況，今天的記者會仍持續自吹自擂，面對5736萬元鉅額納稅人的錢被張善政所帶領的團隊踐踏，卻依舊態度高傲，毫無道歉誠意，沒有政治人物最基本該有的道德誠信。

黃世杰呼籲，張善政既已承認研究案有抄襲情事，應立即向社會大眾道歉；張善政今天說要發函農委會公布資料，請張善政今天就發函，不要再想推托拉閃躲責任，盡速將所有的資訊都公開給社會大眾檢驗。（編輯：戴光育）1110921