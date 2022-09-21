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沈慧虹提續推失智服務據點 讓照顧者家庭喘息

2022/9/21 16:16（9/21 16:31 更新）
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民進黨新竹市長參選人沈慧虹（左）21日參訪失智服務據點，陪失智者們做運動，她表示，未來會持續推動失智服務據點，結合專業服務和暖心陪伴，減輕照顧者家庭的負擔。（沈慧虹競選辦公室提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年9月21日
民進黨新竹市長參選人沈慧虹（左）21日參訪失智服務據點，陪失智者們做運動，她表示，未來會持續推動失智服務據點，結合專業服務和暖心陪伴，減輕照顧者家庭的負擔。（沈慧虹競選辦公室提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年9月21日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）每年9月21日為「國際失智日」，民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天參訪失智服務據點，陪失智者們做運動，並表示未來會持續推動失智服務據點，讓照顧者可以喘息。

沈慧虹競選辦公室發新聞稿表示，沈慧虹今天到金華里失智服務據點參訪，透過太極拳動作，耐心引導長輩推掌和活動手臂。

沈慧虹表示，新竹市約有5000多名失智長輩，她在副市長任內分別在台大醫院新竹台大分院、新竹國泰醫院及新竹馬偕紀念醫院設立3個失智共照中心，以及8個失智社區服務據點，致力提供「有溫度又專業」的照顧，減輕年輕家庭的負擔。

沈慧虹說，她日前拜訪失智照顧協會、今天參訪失智據點，更加了解失智者與照顧者的需求，相較於一般長輩，失智患者情緒轉變、記憶力降低等症狀，更讓親近家人身心交瘁。

沈慧虹表示，未來她會持續推動失智據點，結合專業服務和暖心陪伴，減輕照顧者家庭的負擔。（編輯：張銘坤）1110921

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