蓬佩奧9月底訪高雄 陳其邁：會善盡地主之誼

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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）前美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）9月底將再訪台，並走訪高雄；高雄市長陳其邁今天說，高雄市會善盡地主之誼，蓬佩奧對台灣很了解，也很友善，台美間分享同樣民主價值。

「2022全球台商經貿論壇」27日將於高雄萬豪酒店舉辦，蓬佩奧受邀發表專題演講，演講主題為「從世界經貿趨勢，看見台灣疫後新商機」；28日則參加世界台灣商會聯合總會年會開幕致詞，並將參訪南部科技產業。

據了解，蓬佩奧26日晚上即抵達高雄入住，27日上午與陳其邁進行早餐會，但過程不公開。對此，陳其邁今天上午在高雄市議會接受媒體聯訪時說，歡迎蓬佩奧訪台，高雄行程要尊重邀請的主辦單位安排，但市府也會善盡地主之誼。

陳其邁說，蓬佩奧過去在任內，對台灣非常了解，也對台灣非常友善，台美之間分享著同樣的民主價值；至於蓬佩奧的活動細節，應由主辦單位說明。

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蓬佩奧今年3月曾與夫人蘇珊（Susan Pompeo）、前國務院中國政策首席顧問余茂春一行人，來台訪問；美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台前，蓬佩奧也表態力挺，還在推特上說「我會跟妳去」。

「2022全球台商經貿論壇」由自由時報主辦，根據當天論壇規劃，除了邀請蓬佩奧演講，也邀請副總統賴清德致詞，並預計有逾300名來自世界各地台商及台灣重量級企業領袖參加。（編輯：陳仁華）1110922