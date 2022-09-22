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高虹安論文案落淚 柯文哲：像惡霸流氓強姦女生

2022/9/22 12:04
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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北22日電）台北市長柯文哲今天談及台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安為論文案落淚時說，就像惡霸流氓要強姦女生，「女生為了抵抗咬他一口，結果現在每個人都說妳為什麼咬人？」

高虹安昨天接受媒體專訪談到博士論文遭質疑涉抄襲及20日記者會情形時，忍不住落淚，一度中途離席。

柯文哲上午出席田園城市國際論壇，接受媒體聯訪表示，幾乎每個指控高虹安的人現在都在轉移焦點，無人指責最初報導的媒體操作手法及帶風向的人等，還指高虹安還是較年輕、受到委屈就會哭。

不過，無黨籍台北市長參選人黃珊珊上午在中華電視股份有限公司接受媒體聯訪表示，柯文哲比喻不恰當，但邏輯是對的，高虹安議題是「做賊喊抓賊」，重點誰是那個賊？做錯事的是誰？事情應看本質，不是互相撕咬，這不是好事。

媒體追問，柯文哲發言是否影響選舉？黃珊珊說，每人發言都會負起言論責任，「你的言論就是你要負責」，相關事情就讓市民評價。（編輯：李明宗）1110922

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