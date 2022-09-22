藍批開國門看風向 綠委：勿為反對而反對

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、王揚宇台北22日電）國民黨立法院黨團質疑指揮中心失去專業判斷，只會看風向決定國門開放時間。民進黨立法院黨團幹事長羅致政今天表示，不該用放話方式影響專業判斷，為反對而反對，相信行政部門會做好準備。

工商界和旅遊界紛紛呼籲政府開放國門，恢復正常經濟和生活。國民黨立法院黨團首席副書記長謝衣鳯、副書記長陳以信今天在立法院召開記者會，質疑指揮中心對於國門何時開放，竟利用媒體和網路放話，觀看輿論風向才決定開放的時間，根本失去應有的專業判斷。

謝衣鳯表示，工商界一再呼籲政府，如果疫苗、醫療量能是充足情況下，中央疫情指揮中心是不是可以依據專業數據，告訴民眾是否開放邊境。各國入境規定非常清楚，反觀指揮中心只會在媒體、網路放消息、測風向，並沒有表達未來開放國門後，入境觀光、洽公的外國旅客應如何準備。

謝衣鳯指出，國民黨團具體要求指揮中心，應依據專業做出是否開放國門判斷，並且超前部署，指揮中心應該拿出數據告訴民眾與產業界，台灣防疫是否禁得起考驗。

陳以信表示，開放邊境、國門，是世界各國目前的方向，台灣也在考量是否開放國門，但要謀定而後動，不可草率為之。尤其各行各業在面對邊境開放措施，人力、原物料需要有相當的反應準備時間，倘若準備不足驟然開放，勢必會造成社會的震盪。

民進黨立法院黨團今天召開記者會，會中有媒體提問，對於國民黨團開記者會，質疑邊境開放的相關配套沒有講清楚，而且時程一變再變，質疑是否有政治力介入。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

民進黨立法院黨團幹事長羅致政說，國民黨團不該用喊話或放話方式影響專業判斷，而國際社會都朝解封的方向走，台灣也是，相信行政部門會做好準備，不可能在沒有做好相關配套措施下，就進行解封，也會做超前部署。

羅致政表示，國民黨不要用制式或膝蓋性反應，只要政府做的事情就反對，「開放你也反對，要關國門你也反對」，到底要怎樣，不該為反對而反對，這不是一個好的反對黨。（編輯：蘇志宗）1110922