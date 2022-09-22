立院23日開議 朝野聚焦警械使用條例與外役監條例修法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇、王承中、郭建伸台北22日電）立法院23日開議，朝野各黨團都擬定優先法案，因台南殺警案引發關注的警械使用條例修正草案、外役監條例修正草案，都被朝野黨團列為優先法案，本會期通過的可能性大幅提升。

由於台南殺警案引發外界討論相關法令修法可能，其中已經在立法院初審完成近2年的警械使用條例修正草案，內容包括放寬員警使用輔助工具作為警械、成立警械使用調查小組，刪除補償定額制，回歸國家賠償，並擴大補償對象。日前朝野協商已經決定，拚30日完成三讀。

至於外役監條例修正草案，行政院會今天也通過，將送立法院審查。

除了這兩項重要修法外，民進黨立法院黨團幹事長羅致政說，除要處理112年度中央政府總預算案、前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案、去年的決算報告以及今年度國營事業預算案等4大預算案外，初估還有70至80項優先法案，包括氣候變遷因應法、二次年改等相關法案。

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前接受媒體訪問則表示，重大法案中關於尚待協商部分，包括性暴力犯罪防制「四法」、氣候變遷因應法、菸害防制法、精神衛生法等。

國民黨今天上午在智庫召開立法實務研討會，國民黨立法院黨團也趁此公布新會期的優先法案，共42案，聚焦警械使用、居住正義、減碳抗暖化、博碩論不公開審查機制、學校顧食安等議題。

針對目前社會上鬧得沸沸揚揚的論文抄襲案，國民黨則研議提出學位授予法部分條文修正草案，明定博碩士論文不公開審查機制由「學校學位考試委員會」認定，並對於學位論文不公開年限問題加強管理，以促進論文公開機制，端正學術風氣。

民眾黨團總召邱臣遠指出，黨團本會期優先法案聚焦7大面向，分別是社會安全、國防安全、交通安全、經濟繁榮、環境永續、勞權保障及居住正義；因逢預算會期，黨團將聚焦檢視數位發展部預算，並且關注數位中介服務法修法進程。

邱臣遠表示，因應最近殺警案及柬埔寨人口販運社會安全，將提出外役監條例修正草案；近期金門頻頻遭無人機騷擾，民眾黨團提出要塞堡壘地帶法修正草案，以便加強管制，促進國防安全。

時代力量立法院黨團總召邱顯智指出，時代力量立法院黨團欲推動的優先法案，包括平均地權條例、涉外民事法律適用法、精神衛生法、學校飲食教育法、揭弊者保護法、貪污治罪條例、犯罪被害人權益保障法、礦業法、氣候變遷因應法、廢棄物清理法、水土保持法、再生能源發展條例等。（編輯：林興盟）1110922