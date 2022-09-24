賴副總統竹北站台 讚鄭朝方有願景能進化城市

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副總統賴清德（左2）24日出席民進黨竹北市長參選人鄭朝方（右2）的競選總部成立大會，指出鄭朝方深耕地方多年，對竹北有願景，年輕城市需要年輕市長治理，鄭朝方就是具有年輕活力、文化特色，可以善用科技的最佳竹北市長人選。（鄭朝方競選總部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年9月24日

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣24日電）副總統賴清德今天出席民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方競選總部成立大會時表示，鄭朝方深蹲地方多年，對竹北有願景，年輕城市需要年輕的市長治理。

賴副總統表示，竹北市是新竹縣蛋黃區，若好好發展，不僅能帶動新竹縣，也有機會成為台灣的希望城市，因此竹北市需要好的市長帶領才能繼續發展。

賴副總統說，鄭朝方深蹲地方多年，也熟知中央部會業務，重點是對竹北有願景，這次提出來的政見都是市民認同要改變竹北的重要議題。

賴副總統說，竹北人口成長速度很快，人口密度高，是一座年輕、多元包容城市，而鄭朝方就是具有年輕活力、文化特色、可以善用科技的最佳竹北市長人選。

賴副總統說，鄭朝方提出政見，希望透過包括文教力、親子力、交通力、建設力及科技力等5大力量，讓竹北發展成為超進化、永續、宜居城市。

桃園市長鄭文燦致詞說，竹北市跟桃園市很像，都是不停蛻變、發展迅速且有夢想的城市，要成為城市代理人，必須要有宏觀遠見，而不是只做一個管理員角色。

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鄭文燦指出，未來會常跟鄭朝方交流，把好的城市治理經驗傳承給鄭朝方，相信竹北會是台灣城市治理新典範，懇請鄉親支持竹北正能量鄭朝方。

鄭朝方致詞說，近年深入竹北各鄰里，接觸百工百業，這不只是一個稅收高、物價高、房價高城市，這裡有很多夢想等待起飛，有很多政策急待被規劃、執行，未來會帶竹北「超進化」，一同朝向生活更好、區域共榮奮進。（編輯：方沛清）1110924