黃偉哲競選連任開跑 總統授旗拉抬聲勢

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尋求連任的台南市長黃偉哲（前右）24日下午在嘉南藥理大學成立百工百業後援會，民進黨主席蔡英文（前左）到場授旗，拉抬聲勢。（黃偉哲競選總部提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年9月24日

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（中央社記者張榮祥台南24日電）兼任民進黨主席的總統蔡英文，今天在嘉南藥理大學授旗給尋求連任的台南市長黃偉哲，蔡總統向黃偉哲公開喊話：「台南這一戰要贏得漂亮，讓我們有面子」。

距離年底九合一大選投票日僅剩2個月，黃偉哲今天下午在嘉南藥理大學成立百工百業後援會，宣告尋求連任競選活動正式起跑，蔡總統則到場授旗，拉抬黃偉哲聲勢，現場旗海飄揚。

蔡總統指出，台南人的熱情及相挺，是對她和黃偉哲最大的支持，也讓國家和台南持續進步；在大家團結打拚下，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定，台南對國家防疫真的非常重要。

蔡總統表示，台南這一戰要團結，市長要贏，市議員過半，民主自由是台南人的精神，台南人總是守在第一線，中央執政也未讓台南人失望，努力拚經濟，讓台灣更穩定。

蔡總統說，台積電和聯電到台南後，商業、服務業和物流持續發展，沙崙綠能科學城更帶動台南產業，台南正大步向前。她希望百工百業和黃偉哲一起打拚，只要台南有黃偉哲，她就放心。

蔡總統更向黃偉哲喊話說：「台南這一戰要贏得漂亮，讓我們有面子，可以讓我拜託一下好嗎」。蔡總統同時呼籲選民支持18歲公民權修憲案，取得逾965萬票，讓大家決定國家的未來。（編輯：黃世雅）1110924