更多編輯台推薦新聞：
書評／無人島漂流100日日記 箱庭插畫疊加推理冒險
文化

書評／無人島漂流100日日記 箱庭插畫疊加推理冒險

費德瑞傳奇感動落幕 淚謝所有人共度美妙旅程
運動

費德瑞傳奇感動落幕 淚謝所有人共度美妙旅程

中東因暖化變更熱 金字塔、古城等文化遺產瀕危
國際

中東因暖化變更熱 金字塔、古城等文化遺產瀕危

專訪／義大利總理熱門人選梅洛尼：當選後加強與台灣合作
國際

專訪／義大利總理熱門人選梅洛尼：當選後加強與台灣合作

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
2022九合一選舉
新聞專題
2022九合一選舉1/300
首頁 / 政治

黃偉哲競選連任開跑 總統授旗拉抬聲勢

2022/9/24 18:03（9/24 18:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
尋求連任的台南市長黃偉哲（前右）24日下午在嘉南藥理大學成立百工百業後援會，民進黨主席蔡英文（前左）到場授旗，拉抬聲勢。（黃偉哲競選總部提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年9月24日
尋求連任的台南市長黃偉哲（前右）24日下午在嘉南藥理大學成立百工百業後援會，民進黨主席蔡英文（前左）到場授旗，拉抬聲勢。（黃偉哲競選總部提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年9月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南24日電）兼任民進黨主席的總統蔡英文，今天在嘉南藥理大學授旗給尋求連任的台南市長黃偉哲，蔡總統向黃偉哲公開喊話：「台南這一戰要贏得漂亮，讓我們有面子」。

距離年底九合一大選投票日僅剩2個月，黃偉哲今天下午在嘉南藥理大學成立百工百業後援會，宣告尋求連任競選活動正式起跑，蔡總統則到場授旗，拉抬黃偉哲聲勢，現場旗海飄揚。

蔡總統指出，台南人的熱情及相挺，是對她和黃偉哲最大的支持，也讓國家和台南持續進步；在大家團結打拚下，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定，台南對國家防疫真的非常重要。

蔡總統表示，台南這一戰要團結，市長要贏，市議員過半，民主自由是台南人的精神，台南人總是守在第一線，中央執政也未讓台南人失望，努力拚經濟，讓台灣更穩定。

蔡總統說，台積電和聯電到台南後，商業、服務業和物流持續發展，沙崙綠能科學城更帶動台南產業，台南正大步向前。她希望百工百業和黃偉哲一起打拚，只要台南有黃偉哲，她就放心。

蔡總統更向黃偉哲喊話說：「台南這一戰要贏得漂亮，讓我們有面子，可以讓我拜託一下好嗎」。蔡總統同時呼籲選民支持18歲公民權修憲案，取得逾965萬票，讓大家決定國家的未來。（編輯：黃世雅）1110924

黃偉哲
台南孔廟點硃砂啟智 小一學童開啟學習歷程 全台首學課程博覽會登場 黃偉哲：好還要更好
蔡英文
蔡英文：用民主與世界打交道 11/26實現18歲公民權 蔡總統站台徐定禎 籲選民告別派系政治翻轉苗栗
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
李問拚連江縣長 民進黨辦餐會盼支援民主前線