屏縣長綠營喊周春米衝31萬票 藍白對手選戰攻防

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（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）民進黨屏東縣長參選人周春米上週舉行競總進駐大會，喊出「衝出31萬票」，這個數字成屏東百里侯選戰攻防。藍營對手蘇清泉回應「不解」；時代力量詹智鈞今天直言「不可能」。

周春米17日舉辦競選總部進駐暨團結大會，民進黨縣黨部主委羅平道號召選民「創造屏東縣首名女縣長」，還要突破潘孟安在2014年創下的30萬8953票障礙，希望拿下31萬票再刷新紀錄。

「31萬票」這組數據成為近期屏東百里侯選戰攻防。時代力量屏東縣長參選人詹智鈞今天舉行造勢晚會，他告訴中央社記者「根本不可能」，因為今年選情真的非常冷，民眾對當地政治非常冷感失望，時代力量已在屏東經營2年多，參選縣市長是非常負責任作法，希望把專業精神帶進屏東，給屏東鄉親一個更好的選擇。

對手蘇清泉20日發布新聞稿指出，屏東縣人口跌破80萬，每天都有數以萬計的勞動人口到高雄上班，不解「要做為移居城市的第一品牌，人口卻逐年下降」，明顯是在低估選民智慧。

周春米日前也透過通訊軟體回應，只會批評無法增加選票，大家來一場君子之爭。希望每名候選人都回歸正道，用政策爭取選民支持，盡本份勤跑基層、關心屏東。（編輯：黃世雅）1110924