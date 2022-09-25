張善政：鄭運鵬不是鄭文燦2.0 是鄭文燦0.2

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨桃園市長參選人張善政（右4）25日出席中壢區龍福宮遷建工程動土典禮，他會後接受媒體訪問表示，借用中壢區桃園市議員參選人謝克洋所說的話，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬不是桃園市長鄭文燦2.0，是鄭文燦0.2。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年9月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園25日電）中國國民黨桃園市長參選人張善政今天指出，「鄭運鵬不是鄭文燦2.0，是鄭文燦0.2」；桃園市長鄭文燦過去政績，也開始受到大家檢驗，例如八德國民運動中心等。

張善政上午出席中壢區龍福宮遷建工程動土典禮，會後接受媒體聯訪表示，他借用中壢區桃園市議員參選人謝克洋所說的話，「鄭運鵬不是鄭文燦2.0，是鄭文燦0.2」。

張善政指出，他也贊同謝克洋所說，鄭運鵬在選區其實經營不力，這也是為什麼鄭運鵬的民調低，當初美福倉儲大火時，鄭運鵬也沒有幫自救會說話、協調，置身事外彷彿不是那個選區的立委。

張善政表示，鄭文燦過去政績也開始受到大家檢驗，例如八德國民運動中心等。鄭運鵬在選區，也沒有很用心經營。他覺得自己的團隊繼續往前走，也不用去管對手，走自己的路，把基礎打好就會成功。

記者詢問，鄭運鵬昨晚造勢盛大，是否會造成壓力。對此，張善政指出，「沒有壓力」，因為大家也知道對手造勢背後是用錢堆起來的。

對於鄭文燦在造勢活動上說桃園的鐵路地下化張善政當時並未盡力，張善政表示，鄭文燦當時不在行政院，不了解過程，若有機會調閱相關文件、政策的話會更清楚。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張善政說，他近日與YouTuber一起做菜，完成了青椒牛肉，他希望在選舉過程中增加一些輕鬆的話題，讓大家知道他在執政方面以外也有生活化的技巧，端出青椒牛肉也有隱含團隊的牛肉會越來越多的意思。

對於公務車昨天發生車禍意外，張善政指出，幕僚昨晚有再與對方的家長聯絡，對方目前狀況穩定沒有大問題，但也趁此機會呼籲大家多注意交通安全。（編輯：戴光育）1110925