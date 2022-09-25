柯建銘說資策會每一分錢是公帑 高虹安：為私法人

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針對民進黨立法院黨團總召柯建銘說資策會每一分錢都是公帑，民眾黨新竹市長參選人高虹安（前右3）25日表示，「這是完全錯誤的」，資策會員工不是公務員，況且資策會政府捐助比例未超過一半，是私法人，連預算書都不需要送立法院。（高虹安競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年9月25日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣25日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安今天表示，柯建銘說資策會每一分錢都是公帑，這是錯誤的，資策會受政府捐助比例未超過一半，是私法人，連預算書都不需要送立法院。

民進黨團總召柯建銘24日出席竹市長參選人沈慧虹舉辦牙醫師後援會致詞表示，高虹安在政府所屬財團法人資策會領薪水讀博士，每一分錢都是公帑，對於高虹安的薪水、出國讀博士的補助，總是要了解清楚。

高虹安今天出席民眾黨新竹縣議員參選人陳立基競選總部成立活動，接受媒體聯訪表示，柯建銘說資策會每一分錢都是公帑，「這是完全錯誤的」，資策會員工不是公務員，況且資策會政府捐助比例未超過一半，是私法人，連預算書都不需要送立法院，而她出國的學費也都是自費。

高虹安說，資策會是一個政府出資比低於5成的財團法人，預決算本來就不屬立院審查的範圍，只需要送營運及資金運用計畫。

她表示，從資策會官網上可見111年度的資金運用計畫，列出了經濟部以外還有30多個捐助機構，多以如台泥、大同這類純民營的機構。在官網上近3年受捐補助清冊中，也只有接受政府機關的「補助」而非「捐贈」。

高虹安指出，這些補助基本上都是資策會執行政府部門委託、或是向政府申請的研究計畫補助案，與資策會本身的捐助占比無關。（編輯：黃世雅）1110925