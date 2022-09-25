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楊文科競總成立 徐欣瑩、何淦銘站台支持

2022/9/25 18:40（9/25 19:36 更新）
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爭取連任的新竹縣長楊文科（前排右）25日成立競選總部，國民黨主席朱立倫（前排中）表示，楊文科表現獲肯定，不分黨派都支持。中央社記者郭宣彣攝 111年9月25日
爭取連任的新竹縣長楊文科（前排右）25日成立競選總部，國民黨主席朱立倫（前排中）表示，楊文科表現獲肯定，不分黨派都支持。中央社記者郭宣彣攝 111年9月25日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣25日電）新竹縣長楊文科爭取連任，今天成立競選總部，前民國黨主席徐欣瑩、竹北市長何淦銘出席支持，國民黨主席朱立倫表示，楊文科表現獲肯定，不分黨派都支持。

國民黨新竹縣長參選人楊文科今天舉行競選總部成立大會，朱立倫出席致詞表示，4年前陪著楊文科掃街拜票，看到4年後施政成果，縣府努力招商，建設地方，也讓人感受到楊文科是腳踏實地、實在的縣長。

楊文科表示，未來他連任，將延續好的政策，如老人年金、聰明營養午餐等福利都不會少，也持續提升文化、地方建設等，期盼民眾繼續支持。

徐欣瑩及原有意參選新竹縣長的無黨籍竹北市長何淦銘均出席站台，朱立倫接受媒體聯訪表示，楊文科在過去4年表現，獲得全體縣民肯定，不分黨派都支持楊文科。

朱立倫說，很開心很多好朋友都回來，加入這個大家庭，不管是國民黨還是非國民黨的黨員，都願意支援楊文科，這也證明，台灣需要實在做事的人，而務實且穩健的楊文科就是最好的代表。

對於新竹縣的選情，朱立倫指出，楊文科要成為領頭羊，不但新竹縣要贏，也要拉抬其他縣市選情，贏得選戰。新竹市的部分，由深耕地方25年的林耕仁參選，而林耕仁勤跑基層受民眾歡迎與信賴，希望林耕仁繼續努力，獲得勝選。（編輯：李錫璋）1110925

尋求連任的新竹縣長楊文科（前中）25日成立競選總部，原有意參選新竹縣長的無黨籍竹北市長何淦銘（前右）到場站台，並為楊文科授旗。中央社記者郭宣彣攝 111年9月25日
尋求連任的新竹縣長楊文科（前中）25日成立競選總部，原有意參選新竹縣長的無黨籍竹北市長何淦銘（前右）到場站台，並為楊文科授旗。中央社記者郭宣彣攝 111年9月25日
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