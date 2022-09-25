李俊俋競總成立 總統：團結所有力量嬴回嘉義市

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（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）民進黨嘉義市長參選人李俊俋競選總部今天成立，總統蔡英文、副總統賴清德站台力挺；蔡總統表示，嘉義市長的選戰要團結所有的力量，嬴回嘉義市，讓李俊俋順利過關。

李俊俋競選總部下午正式成立，民進黨主席、總統蔡英文，以及副總統賴清德、立法委員陳明文、王美惠、鍾佳濱及前嘉義市長涂醒哲等人站台力挺。

蔡總統致詞表示，這次因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情學到一件事，就是面對困難時，只要團結就會度過難關，嘉義市長的選戰也要團結所有的力量，要嬴回嘉義市，讓李俊俋順利過關。

蔡總統指出，嘉義縣政府對縣民的照顧越來越好，縣長翁章梁今年的施政滿意度是全國第2名，現任嘉義市長黃敏惠已擔任13年，城市並沒有整體規劃，且沒有發展，嘉義市需要1名會做事、有想法、有能力的市長，讓嘉義市可以發展、進步，李俊俋就是最佳人選。

蔡總統說，李俊俋父親是憲法專家李鴻禧。李俊俋曾任嘉義市副市長、考試院銓敘部次長、總統府國策顧問兼憲改辦公室主任，以及總統府副祕書長，中央、地方行政歷練豐富，嘉義市的發展需求，李俊俋最清楚。

蔡總統表示，李俊俋提出後湖工業區要發展醫療生技的產業，嘉義地區也要有醫學院，這就是李俊俋的目標，要發展醫療產業，讓年輕人有更多就業機會，可以留在故鄉照顧長輩。

賴副總統致詞指出，嘉義地區出各行各業的人才，民進黨提名的李俊俋就是好人才，而尋求連任的國民黨嘉義市長黃敏惠也是1名人才，這2人都曾經共事過，黃敏惠做人親切、熱忱，不過，李俊俋中央、地方行政歷練豐富，並不輸給黃敏惠。

賴副總統表示，嘉義市長選舉，市民一定要優先支持李俊俋，站在嘉義市要繼續進步、發展立場，人才做妥善的安排，雖然黃敏惠是1名好人才，表現不錯，但是市長已擔任過3屆，若在連任下去，相信一定會力有未逮。

賴副總統強調，這個如同1個人跑400公尺與4人接力跑400公尺，當然是接力賽比較快，這不是1個人好壞的問題，這是真理、事實，因此，這屆應該要由李俊俋當市長。

賴副總統說，黃敏惠在處理大事能力比較不足，如嘉義市爭取很久的鐵路高架化，一直到前市長涂醒哲與李俊俋合作才解決，因此，嘉義市要繼續發展下去，就應該由李俊俋承擔嘉義市進步的責任。（編輯：黃世雅）1110925