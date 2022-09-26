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林右昌分享基隆經驗 黃秀芳：營造彰化文化品牌

2022/9/26 14:58（9/26 15:51 更新）
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基隆市長林右昌（左）26日到彰化分享「基隆經驗」，包含鐵道文化、都市美學、觀光發展等，民進黨彰化縣長參選人黃秀芳（右）表示，將營造彰化文化品牌，呈現彰化300年文化底蘊。（黃秀芳團隊提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年9月26日
基隆市長林右昌（左）26日到彰化分享「基隆經驗」，包含鐵道文化、都市美學、觀光發展等，民進黨彰化縣長參選人黃秀芳（右）表示，將營造彰化文化品牌，呈現彰化300年文化底蘊。（黃秀芳團隊提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年9月26日
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（中央社記者蕭博陽彰化縣26日電）基隆市長林右昌今天到彰化分享「基隆經驗」，包含鐵道文化、都市美學、觀光發展等，民進黨彰化縣長參選人黃秀芳說，針對營造彰化文化品牌，將全面盤點資源、獎勵進駐營運。

分享基隆經驗、打造文化彰化，黃秀芳今天邀林右昌、基隆市文化局長陳靜萍等人來到彰化，雙方從彰化鐵道園區未來願景談到都市美學與觀光發展等議題，也由彰化市長林世賢帶領導覽台鐵宿舍區、扇形車庫、戶羽機關車園區等鐵道觀光亮點。

林右昌接受媒體聯訪表示，基隆是縱貫線鐵路起點，彰化則是鐵路山海線交會點，兩地在鐵路史上都非常重要，基隆經驗除為火車站周邊、基隆港整體規劃，彰化還有寶貴文資扇形車庫，透過市長林世賢用心規劃，相信一定可使扇形車庫發揮更大價值。

林右昌說，他上任前，基隆市號稱「文化沙漠」，財政差點破產，負債金額高達新台幣124.26億元，也是失業率最高、離婚率最高、自殺率最高、最不快樂、最不幸福的城市，經民進黨執政，負債降為不到68億元，依靠就是都市整體規劃，其中「文化歷史」非常重要。

林右昌表示，當初提出以「文化歷史」為軸心的城市改造行動，並非只把古蹟當作歷史文化修復而已，透過文化歷史點的再造與周邊社區、環境、交通與公共設施一併改造，而這些不一定要花大錢，如正濱漁港色彩屋，透過政府、專業團隊和社區居民共創，改善社區生活品質，也成為熱門景點，成功範例帶動外擴效應。

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黃秀芳說，感謝林右昌分享寶貴的基隆經驗，針對營造彰化文化品牌，她將透過全面盤點資源、多元使用規劃、結合周邊資源、制定修復順序、獎勵進駐營運等措施，呈現彰化300年文化底蘊。

黃秀芳也提出文化願景，除已爭取扇形車庫園區歷史場景修復再利用，未來也要推動加值型文創產業、串聯地方文化場域、深入社區營造及村落文化發展、推動一鄉鎮一文化特展、發揚地方傳統文化、爭取在彰化興建國家級的中台灣流行音樂中心等目標。（編輯：陳仁華）1110926

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