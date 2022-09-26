綠：警大未對侯友宜學歷發表聲明 質疑侯辦造假

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（中央社記者王揚宇、王鴻國台北26日電）民進黨新北市議員何博文今天說，中央警察大學並未對新北市長侯友宜學歷，發表正式聲明，侯友宜選舉辦公室卻發新聞稿說警大已聲明，這根本是造假，侯友宜應公開說明、道歉，為這件事負責。

侯友宜選舉辦公室表示，不回應。

民進黨新北市長參選人林佳龍23日接受廣播節目專訪時，質疑侯友宜從學士直攻博士「很奇怪」。侯友宜選舉辦公室對此公布「警大聲明」，指侯友宜符合學校當年度研究生甄試入學簡章規定。

林佳龍競選辦公室發言人何博文24日在臉書（Facebook）公布網路群組對話指出，警大校長陳檡文否認警大有發出聲明；何博文今天與民進黨立法院黨團幹事長、新北市立委羅致政等人召開記者會，要求侯友宜公開說明、道歉。

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何博文表示，陳檡文已說警大未發布任何聲明，這份警大聲明從何而來，這根本是造假、欺騙；面對這種情況，在一般的民主國家，相關人士被抓到，不是道歉就是下台，也有可能終身退出政壇，侯辦不但不反省，還反咬揭發醜聞的人，此風不可長。

羅致政指出，警大校長和公關部門都澄清沒有正式聲明，侯友宜選舉辦公室卻稱該聲明是媒體向校方人員取得，侯辦才協助轉傳，這並不符合常理，侯辦提供的警大聲明，究竟是路邊撿到，還是侯友宜陣營自己捏造。（編輯：林興盟）1110926