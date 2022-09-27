蓬佩奧訪高雄 基進：台灣牌成美國政界基本立場

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（中央社記者洪學廣高雄27日電）美國前國務卿蓬佩奧今天在高雄演說。台灣基進高市議員參選人張博洋等人表達歡迎，張博洋指出，想參選美國總統的蓬佩奧挺台，顯見「台灣牌」已成美國政界基本立場。

美國前國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）昨天晚間搭機抵台入住高雄萬豪酒店，今天上午出席「全球台商經貿論壇」進行專題演講。對此，台灣基進數名高雄市議員參選人前往萬豪酒店對面公園舉旗表達歡迎。

台灣基進市議員參選人張博洋表示，中國二十大前夕，美國最挺台的前國務卿來台，且以世界經貿作為主軸演講，就是在傳達台灣跟世界經貿緊緊綁在一起。加上蓬佩奧早就因對中強硬立場及多次公開挺台成為中共眼中釘，這次大方來到台灣演講與政府官員會面，狂踩中共紅線的勇氣值得敬佩。

張博洋說，蓬佩奧曾公開表態已準備好參與2024美國總統大選，如今也用實際行動挺台，顯見「台灣牌」已成為美國政界基本立場之一，非常歡迎有意競選美國總統朋友都能來台灣。蓬佩奧一下飛機直達高雄，不只對高雄人民光榮感有所提升，並為高雄國際能見度加分。

市議員參選人劉航遠表示，台灣基進身為本土高雄政黨，也是最強調台灣主體性的政黨，要表達捍衛台灣絕不投降的決心。市議員參選人楊佩樺指出，美國不斷用行動支持台灣，蓬佩奧更是在今年2度來台。因此台灣人應堅定團結反共，相信國際上民主國家就會站在一起。

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市議員參選人張婷婷說，蓬佩奧是「世界人權之友」，這一次要讓他感受台灣本土派的歡迎。而市議員參選人李雨蓁指出，感謝蓬佩奧讓世界看到高雄，當國際盟友伸出友善雙手時，台灣需要強化自身能力與競爭力，讓世界知道台灣準備好了。

市議員參選人陳子瑜則說，蓬佩奧來高雄提醒台灣與國際社會，高雄不只是產業重鎮，也是擁有三軍基地的軍事重鎮。他的支持也讓台灣社會認識到，台灣人民需展現捍衛主權、自由民主意志與決心，才能守護自己的國家。（編輯：郭諭儒）1110927