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首頁 / 政治

法律顧問團成立防選舉抹黑 楊文科盼高水準選風

2022/9/27 17:09（9/27 17:41 更新）
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新竹縣長楊文科（前左4）競選連任，27日成立法律顧問團，楊文科表示，他還是會用政見、政績向民眾爭取選票，若是有人用不實的語言影響選舉、甚至意圖使人不當選，顧問團會發揮力量，捍衛選風。（楊文科競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年9月27日
新竹縣長楊文科（前左4）競選連任，27日成立法律顧問團，楊文科表示，他還是會用政見、政績向民眾爭取選票，若是有人用不實的語言影響選舉、甚至意圖使人不當選，顧問團會發揮力量，捍衛選風。（楊文科競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年9月27日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣27日電）新竹縣長楊文科競選連任，今天成立律顧問團，楊文科致詞表示，這次的選舉已有參選人以不實言論干擾選舉，但他仍以政績爭取選民支持，盼維護選風。

國民黨新竹縣長參選人楊文科競選團隊今天發布新聞稿指出，楊文科競選總部法律顧問團今天成立，邀集23名律師組成，顧問團召集人楊明勳說，今年有更多新竹地區的律師加入顧問團，也顯示楊文科不僅在政績上，還有各方面法治教育、法治建設等，都獲肯定。

競選總部總幹事林思銘表示，不樂見對手用謾罵、散布不實言論的烏賊式打法來進行競選，但是若有這種事發生，就需澄清，而選舉應要打正能量，對於負面的選舉要消除、遏阻，並適時反擊。

楊文科今天頒發聘書給出席的14名律師，楊文科表示，他還是會用政見、政績向民眾爭取選票，若是有人用不實的語言影響選舉、甚至意圖使人不當選，顧問團會發揮力量，捍衛選風。

楊文科指出，期盼用高水準的選風來選舉，而不願意用抹黑、偏激的作法，相信會用政績贏得最後的勝利。（編輯：張銘坤）1110927

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