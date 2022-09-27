台美日澳等合辦GCTF會議 擬成立智慧農業聯盟

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（中央社記者黃雅詩台北27日電）為促進智慧農業合作，台、美、日、澳、以色列、荷蘭今天在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下舉辦國際研習營，且是首次在國內舉辦以智慧農業為主題的活動。

各國參與者將聚焦資通訊技術（ICT）與數位創新科技在智慧農業的應用，分享各國經驗，並計畫發起GCTF智慧農業聯盟，盼藉由資訊交換促進夥伴關係，共同為智慧農業技術的國際應用制定方針。

外交部發布新聞稿指出，外交部、亞洲太平洋地區糧食與肥料技術中心、財團法人農業科技研究院與美、日、澳、以色列、荷蘭等國駐台機構合作，於27日至28日在台北舉辦GCTF「智慧農業產業化的挑戰與策略」國際研習營。

外交部指出，活動議程由亞太糧食與肥料技術中心與美國在台協會（AIT）領導規畫，以實體及視訊混合形式，邀請世界各國公、私部門代表及學者專家共同參與。

出席開幕活動的各國代表包括外交部北美司長徐佑典、AIT台北辦事處副處長柯傑民（Jeremy Cornforth）、荷蘭在台辦事處代表譚敬南（Guido Tielman）、澳洲辦事處副代表劉溯源（Michael Googan）、日本台灣交流協會副代表服部崇（Takashi HATTORI）及吐瓦魯大使潘恩紐（Rt. Hon. Bikenibeu Paeniu）。

AIT發布新聞稿指出，柯傑民在開幕致詞強調， 在氣候變遷威脅下，除了要增加糧食供給，同時要建立更有效率、永續及具韌性的生產系統，是大家共同面對的挑戰。正如參與活動與會者必須與世界各地夥伴分享數據、資訊及策略，以應用到實際農業操作中。

實體與會者共有國內產官學界專家共50餘人，線上參與者計有來自印太、亞西、非洲、歐洲、拉美及加勒比海地區等40餘國近300人報名參加。

GCTF自2015年6月1日由台美簽署瞭解備忘錄成立迄今，已成為理念相近國家多邊合作平台，在台灣及海外共舉辦51場研習活動，累計參與實體或線上活動的各國學員超過5500人次。（編輯：張均懋）1110927