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首頁 / 政治

教師節端政策 陳其邁柯志恩分提7措施6政見

2022/9/28 15:52（9/28 16:06 更新）
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111年高雄市紀念大成至聖先師孔子誕辰2572週年釋奠典禮28日在左營孔子廟舉行，高雄市長陳其邁（中）出席擔任正獻官，依循明代禮制完成祭孔儀程。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月28日
111年高雄市紀念大成至聖先師孔子誕辰2572週年釋奠典禮28日在左營孔子廟舉行，高雄市長陳其邁（中）出席擔任正獻官，依循明代禮制完成祭孔儀程。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月28日
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（中央社記者曾以寧高雄28日電）高雄市長陳其邁今天表示，市府推出建置教師諮商輔導機制等7項措施，給予教師更周全身心照顧；國民黨高雄市長參選人柯志恩則祭出6項政見，訴求以行政支援教學。

今天是教師節，陳其邁一早到左營孔子廟擔任釋奠典禮正獻官，並在臉書發文表示，在生命的大教室裡，學生出席、上課、學習，而老師給予學子知識技能與生活上的智慧，引領學子自發、互動、共好，每一步走得穩健而踏實。

陳其邁說，為給予教師更周全身心照顧，市府推出7項措施，包括提高健檢補助費用、擴大40歲以上健檢補助對象、建置教師諮商輔導諮詢機制、提供教師心理健康支持服務、增加六龜及甲仙的偏遠地域加給、提高數十年未調整的兼課鐘點費、予以反霸凌與性別平等業務人員減授課節數。

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1996年起開始在淡江大學任教的柯志恩也透過新聞稿表示，自己的學生遍佈全國各地在學校當老師，所以非常了解現在國中小及高中老師的辛苦與困境，認為教育體制應以行政支援教學，讓老師回歸教學專業，才能提升教學品質，保障孩子授課權益。

柯志恩提出「教師免煩惱6保障」政見，包括營養午餐免兼辦、資訊教師專業化、總務行政專人做、代理教師給保障、教師行政降節數、自英社科減負擔等，希望可以減輕教師負擔，盼讓行政庶務分區統籌、推動學校行政專責化。（編輯：謝雅竹）1110928

111年「高雄市紀念大成至聖先師孔子誕辰2572週年釋奠典禮」28日日上午在左營孔子廟隆重登場，國民黨高雄市長參選人柯志恩到場參與，與眾人一同紀念至聖先師孔子。（柯志恩競選團隊提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月28日
111年「高雄市紀念大成至聖先師孔子誕辰2572週年釋奠典禮」28日日上午在左營孔子廟隆重登場，國民黨高雄市長參選人柯志恩到場參與，與眾人一同紀念至聖先師孔子。（柯志恩競選團隊提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月28日
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